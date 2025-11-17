Kaso sa leptospirosis nagsaka gihapon

Padayong nisaka ang kaso sa leptospirosis sa Lalawigan sa Sugbo subay sa datos nga natala sa mga nataptan sa maong sakit tungod sa nasinating mga pagbaha.
Si Dr. Josephine Arsenal, pangulo sa Cebu Provincial Health Office (CPHO) nagkanayon nga adunay 23 ka mga kompirmadong kaso sa leptospirosis sukad Nobiyembre 1 hangtod sa Nobiyembre 14, 2025. Lakip sa nakatala sa labing taas nga kompirmadong kaso sa leptospirosis ang Dakbayan sa Talisay nga adunay walo, unom sa Lungsod sa Consolacion, duha sa Asturias, duha sa Liloan, samtang tagsa ka kaso gikan sa Argao, ug Balamban.
Kini nga mga kaso niagi na sa confirmatory test sa Department of Health (DOH) ug sagad kanila nagpaalim sa tambalanan.
Apan samtang kompirmado ang maong kaso, aduna pay mga gisuspetsahang may leptospirosis.
Pasabot niini nga ang mga pasyente adunay samang simtomas sa sakit apan gikinahanglan pa kini nga kompirmahon pinaagi sa laboratory tests nga ipadala sa kaulohan una ibalik ang resulta sa Sugbo. Sukad sa Nobiyembre 1-17, adunay 18 ka mga gisuspetsahang kaso sa leptospirosis sa Lungsod sa Balamban, unom sa Dakbayan sa Bogo, usa sa Tuburan, usa sa Talisay, ug usa sa Liloan.
Matod ni Arsenal nga ang leptospirosis dili tiaw-tiaw tungod kay kini makamatay kon dili madali.
Iyang gidugang nga tungod sa nasinati nga pagbaha sa Sugbo, dili malikayan nga daghang mga biktima ang nitaak sa tubig nga hugaw gikan sa nagkalainlaing agianan nga posibleng may dala nga kagaw. Gipasabot sa doktor nga ang kagaw nga makuha gikan sa ihi sa mananap dili lang mosulod kon dunay samad, pwede sab kining motapot sa panit.
Tungod niini, giawhag niya ang mga residente nga ugaling nitaak sa baha o ba kaha nakasinati sa simtomas sama sa hilanat, pamaol, labad sa ulo, sakit sa tiyan, pag-yellow sa panit, pamula sa mga mata, pagsuka, ug pagkalibanga, kinahanglan nga dili magdugay og modangop sa duol nga tambalanan ug magparesita og doxycycline.
Padayon ang pag-apudapod sa lalawigan sa mga tambal batok leptospirosis. / ANV