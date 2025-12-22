Kaso sa leptospirosis sa Mandaue , usa ra

Usa lamang ka kaso sa leptospirosis ang opisyal nga kompirmado sa Dakbayan sa Mandaue karong tuiga bisan pa man sa kadaghan sa mga “suspected cases” o gidudahang kaso nga nareport.
Matod ni Debra Catulong, pangulo sa Mandaue City Health Office, ang rekord sa Department of Health (DOH) nagpakita og 62 ka gidudahang kaso sa leptospirosis sa siyudad niadtong Disyembre 8, 2025, apan usa lamang ang nakompirmar pinaagi sa laboratory testing.
Gipasabot ni Catulong nga ang daghang gidudahang kaso wala magpasabot nga adunay kalit nga pagsaka sa impeksyon, tungod kay daghang mga pasyente ang naghulat pa sa kompirmadong resulta sa laboratoryo. Iyang namatikdan nga ang kompirmasyon sa laboratoryo alang sa leptospirosis mahimong madugay, mao nga kadaghanan sa mga kaso nagpabilin nga gi-classify isip “suspected.”
“Kini nga datos naglangkob sa tibuok tuig hangtod karon sa Disyembre,” matod ni Catulong.
Siya nidugang nga ang mga numero gikonsolidar sa DOH Regional Epidemiology Unit.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang kalangay sa laboratory processing normal lang ug dili angay hubaron nga kapakyasan sa pag-monitor o pagtubag sa mga kaso.
Bisan pa sa mga natala nga gidudahang mga kaso, matod ni Catulong nga ang kinatibuk-ang risgo sa pagtakod sa leptospirosis sa Dakbayan sa Mandaue nagpabilin nga mubo sa pagkakaron. / ABC