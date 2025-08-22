Kaso sa leptospirosis sa Sugbo misaka; sagunson nga baha usa sa hinungdan

ADUNAY pagsaka sa kaso sa leptospirosis sa Lalawigan sa Sugbo subay sa sunod-sunod nga pag-uwan sa Sugbo sa pipila ka semana.
Kini maoy gipahibalo sa Provincial Health Office (PHO) subay sa sinemana nga datos niini sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit (Pesu).
Si Analyn Empic, Nurse 1 sa Pesu nibutyag nga gikan sa Enero hangtod sa Agusto, nakatala ang probinsiya og 37 ka mga kaso sa leptospirosis diin walo niini ang natala sa Agusto.
Walay namatay apan sagad sa nataptan niini mga lalaki.
Base sa datos, labing bata na nataptan wala pa mag-edad og usa ka tuig ug 55-anyos ang labing hamtong.
Samtang ning uwahing semana, nataptan sa sakit mao ang 23-anyos nga lalaki.
Mas taas kini kon itandi sa moabot 38 ka mga kaso nga natala sa tibuok tuig sa 2024.
Gipasabot ni Empic nga ang sunod-sunod nga insidente sa pagbaha maoy nakadugang sa mga kaso.
“Labaw pa ang [datos] karon kay basin tungod sa mga baha-baha mosaka ang atong kaso karon nga year,” matod ni Empic.
Ang leptospirosis usa ka blood infection nga resulta sa kagaw nga Leptospira nga gikan sa tubig o yuta nga contaminated sa ihi sa hayop ilabi na ang mga ilaga.
Kon adunay abli nga samad sa mga bahin sa lawas sama sa ilong, baba, mata ug panit, mahimong mataptan ug makasinati sa simtomas sama sa simple nga trangkaso nga kon dili madali mahimong mosangpot sa kamatayon sa pasyente.
Subay niini, nanawagan ang PHO nga sa panahon sa grabeng mga pagbaha nga masinati sa Sugbo, likayan ang pagtaak sa hugaw nga tubig.
Ugaling dili kalikayan ang paglabang sa baha, mas maayo nga hugasan ang mga tiil sa limpyo nga tubig ug sabon o ba kaha maligo.
“Mag-careful ta nga ma-expose ta kanang naa tay samad sa tiil, ma-exposed ta og dirty water, labi na wala ta kabalo kanang mga kanal unya og magbaha masagol ang tubig sa kanal asa naay ihi sa baha,” dugang ni Empic.
Sa higayon nga makasinati sa simtomas, giawhag nga mopakonsulta sa duol nga clinic, o doktor. / ANV