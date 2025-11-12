Kaso sa leptospirosis sa Sugbo ‘mosaka’

Gipanglantawan ang posibleng pagsaka sa kaso sa leptospirosis tungod sa grabeng baha mugna sa Bagyong Tino.
Matod sa mga eksperto, kinahanglan nga magbantay ang publiko tungod sa pagsaka sa kaso sa leptospirosis gumikan kay risgo kining sakita kon dili dayon matambalan o labina kon ubos ang immune system, makamatay kini.
Usa kini ka bacterial infection, kasagaran diha sa tubig nga kontaminado sa ihi sa mga hayop nga infected ilabi na sa mga ilaga.
Ang mga doktor nagpahinumdom nga likayan ang paglakaw o pag-ubog sa tubig baha.
Apan tungod sa bag-o lang naagian nga kalamidad dili kini mapugngan.
Tungod niini, kon dunay samad o garas sa tiil, mas maayong maglikay gyud sa pagtaak sa tubig sa baha nga mas taas ang risgo nga magka-leptospirosis.
Subay niini, gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pag-umol sa Cebu Provincial Leptospirosis Task Force nga maoy moabag ug mosusi sa mga kompirmadong kaso sa mataptan sa leptospirosis.
Ang maong grupo gitahasan usab nga mangulo sa emergency operations, mohimo og coordinated nga case triage ug referral sa mga hospital, Rural Health Unit (RHU) ug LGUs aron matambalan kini og dali.
Lakip usab ang pagseguro nga masunod ang guidelines sa Department of Health (DOH) ug sa mga partner institutions.
Ang pundo nga gamiton alang sa operation sa maong task force kuhaon gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ug Provincial Health Office.
Padayon nga nagpahinumdom ang mga awtoridad sa panglawas sa publiko nga magpatambal dayon kon makasinati sila og mga simtomas sa leptospirosis sama sa hilanat, sakit sa lawas, ug magpuwa ang mata. / ANV