Kaso sa magtiayong Frasco gibasura sa Ombudsman

Gibasura sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo nga gisang-at batok kang Deputy Speaker Vincent Franco “Duke” Frasco ug kanhi Liloan Mayor ug karon Tourism Secretary Christina Garcia Frasco kabahin sa mga ambulansya nga gikinahanglan alang sa Covid-19 emergency response sa dakbayan sa Danao.

Lakip sa gi-clear sa Ombudsman mao si Cebu Fifth District Provincial Board Member Michael Joseph Villamor.

Ang reklamong kriminal ug administratiba gisang-at nila ni Danao City Barangay Captains Don Roel Arias ug Joselito Cane sa mga barangay sa Looc ug Poblacion, Danao City nga maoy nakadawat sa gikinahanglang mga ambulansya sa panahon sa Covid-19 pandemic.

Sa joint resolution nga giaprubahan ni Ombudsman Samuel Martires niadtong Septiyembre 4, 2023, gibasura sa anti-graft body ang mga reklamong kriminal batok nila Frasco, Garcia-Frasco ug Villamor tungod sa kakuwang sa probable cause.

Gibasura usab sa anti-graft body ang reklamong adminis­tratiba batok kang Frasco tungod sa kakuwang sa hurisdiksyon ug batok kang Garcia- Frasco tungod sa kakuwang sa mga ebidensiya. Sa bahin ni Villamor, nakita sa Ombudsman ang mga alegasyon sa mga reklamo nga “insufficient and hugely lacking to support a finding of conspiracy among Villamor and public respondents (Frasco and Garcia Frasco)”.

Sa hiniusang pamahayag, si Cong. Frasco ug Sec. Garcia-Frasco nagkanayon, “We welcome the Ombudsman’s dismissal of these politically charged complaints as a triumph of justice. The Ombudsman’s findings affirm what we have maintained all along: the complaints are baseless and filed without regard for the public good which would have been well served by much needed ambulances during the pandemic.”

Sa alegasyon sa mga nang­reklamo tungod sa paglapas sa Section 3(a) sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga nag-angkon nga ang respon­dents nag-aghat, nag-impluwensya o nagpugos sa mga empleyado sa barangay sa paghimo og mga illegal nga buhat sa paggamit sa dili lisensyado o dili permiso nga mga ambulansya, ang Ombudsman miingon nga kini “deserves scant conside­ration.”

Gani, nasuta sa Ombudsman nga sukwahi sa “hearsay” ug walay basehanan nga alegasyon sa mga reklamo, ang ilang kaugalingong ebidensiya nagpakita nga ang mga barangay personnel ni-welcome sa mga ambulansya ug nalipay pa gani nga nakadawat sila sa mga ambulansya gikan ni Cong. Frasco.

Dugang pa, walay ebidensya nga gigamit gyud sa mga barangay personnel ang mga ambulansya ilabina sa pag-ang­kon sa mga reklamo nga ila dayong gi-turn over ang mga ambulansya ngadto sa City Government sa Danao.

Ang Ombudsman nisalikway usab sa alegasyon nga kalapasan sa Section 3(e) sa R.A. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug nakita nga wala kini basihanan.

Sumala sa Ombudsman, “the records of the case” are “bereft of any indication that he (Cong. Frasco) performed his official duties through manifest partiality, evident bad faith or gross inexcusable negligence”.

Gisalikway sa Ombudsman ang argumento nga wala makuha ang gikinahanglan nga mga permit o adunay pagpabaya sa pagpalit sa mga ambulansya tungod kay ang mga talaan nagpakita nga ang paghatod sa mga ambulansya miabot human ang Probinsiya sa Sugbo nihimo og dinalian nga hangyo alang kanila gikan sa nasyonal nga gobyerno.

Ang Ombudsman nagkanayon nga sa panahon nga ang tibuok nasod nag-atubang sa gikahadlokang Covid-19 nga pandemiya.

Dugang pa, ang Ombudsman miingon nga ang “allocation of the needed budget, as facilitated by Vincent Frasco, negates the element of bias because the delivery of ambulances was made not only for the benefit of a single or few selected barangays.”

Sa bahin ni Sec. Frasco sa pag-uban sa iyang bana atol sa mga paghatod sa ambulansiya, naklaro sa Office of the Ombudsman nga wala kini sa dispatch sa iyang opisyal nga mga katungdanan, apan usa lamang ka buhat sa usa ka asawa nga nagsaulog sa Valentine’s Day, samtang ang naulahi nagtrabaho alang sa kaayohan sa iyang konstituwente.

Dugang pa nga si Garcia- Frasco dili mahimong manu­bag sa kriminal o administratibo tungod kay wala siyay partisipasyon sa hangyo ug pagkuha sa mga ambulansya, wala siyay opisyal nga partisipasyon sa paghatod sa mga ambulansya ug wala gihimo sa iyang pagtudlo isip mayor sa Liloan, Cebu , mitambong siya sa turnover sa iyang pribadong kapasidad isip asawa sa Kongresista ug ang paghatud dili depende sa iyang presensya.