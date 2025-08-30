Kaso sa TB sa nasod niabot na og 200K

Sa unang tunga pa lang sa tuig 2025, nakatala na ang Department of Health (DOH) og dul-an sa 200,000 ka mga kaso sa tuberculosis sa nasod.
Sa datus sa Integrated Tuberculosis Information System (ITIS), ang DOH nagkanayon nga niabot na sa 192,733 ang kaso sa tuberculosis (TB) sa buwan sa Enero hangtod Hunyo 2025.
“The agency aims to lower the number of people who are afflicted with TB in the Philippines until it becomes TB-free,” matod sa DOH.
Matod pa sa departamento nga mao kini ang rason nga nagpahigayon sila og Nationwide Simultaneous Active Case Finding ug uban pang serbisyo sa 29 ka mga lugar sa nasod niadtong Biyernes.
Nagtanyag sila og libreng chest X-ray, libreng sputum collection para sa TB confirmatory testing, libreng Tuberculin Skin Tests, ug enrolment sa TB treatment.
Tumong sa programa mao nga ang mga tawo nga expose sa pasyente nga adunay TB; mga tawo nga adunay HIV; ug mga tawo, nga adunay lainlaing mga sakit o ubos nga resistensya.
“Such services were given to some 7,000 individuals from 17 regions,” dugang sa DOH.
Sa usa ka post sa social media, ang DOH nagtinguha sa pagklaro kabahin sa mga tumotumo kon giunsa pagpasa ang TB.
Giklaro niini nga dili makuha o mapasa ang TB pinaagi ang paghikap sa mga kamot, pag-share sa mga utensils, ug pagpauga sa singot sa likod.
Ang departamento sa panglawas miingon nga ang TB virus mahimong mapasa pinaagi sa laway, pag-atsi, ug pag-ubo. / Anton Banal, SunStar Philippines