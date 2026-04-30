Kasong cyberlibel batok ni Baricuatro gibasura sa DOJ

Giabswelto sa Department of Justice (DOJ) si Cebu Governor Pamela Baricuatro gikan sa kasong cyberlibel.
Subay sa resolusyon nga giluwatan sa Abril 20, 2026, gi-tugotan sa DOJ ang petition for review nga giduso ni Baricuatro.
Kini human sa unang ruling sa Office of the Provincial Prosecutor sa pag-indict sa gobernador sa one count sa cyberlibel.
Ang maong resolusyon nagsugod sa giduso nga reklamo ni Byron Garcia, kanhi provincial jail warden ug igsuon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia, tungod sa comments ni Baricuatro diha sa social media sa 2023 sa profile ni anhing Dr. Rowena Burden.
Una na nga nakitaan og probable cause sa prosecutors ang post ni Baricuatro sa Agusto 29, 2023, nga gisuwat pinaagi sa Binisayang pinulongan.
Sa maong higayon, wala pa magsilbi pagkagobernador si Baricuatro ug wala pa usab siya mopahibalo sa iyang tuyo pagpapili sa pagkagobernador.
Matod ni Garcia nga ang maong mga komento, defamatory ug kalapasan sa cyberlibel law.
Diha sa iyang argumento, gisaysay ni Baricuatro nga patas ang nahimong komento niini subay sa hisgutanan sa usa ka government facility.
Iyang gidugang nga ang post niini lakip ang gihulagway nga tawo walay tuyo nga makaguba sa maong indibidwal.
Ang ruling sa DOJ nihatag og katin-awan nga kini gumikan sa kakuwang sa crucial element sa libel case nga mao ang identifiability.
Gihimug-atan sa DOJ nga kon ang maong estorya wala gidirekta sa complainant, dili kini makonsiderar nga libelous.
“Even if the language is offensive, it is not sufficient to sustain a charge of libel absent a clear and direct reference to a particular individual,” dugang niini.
Subay niini, gimanduan sa DOJ ang Cebu Provincial prosecutor’s office pag-withdraw sa impormasyon nga giduso sa Regional Trial Court pagtimaan sa pagtapos sa maong kaso. /