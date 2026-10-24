Kaso’ng estafa vs. sa magtiayo’ng negosyante og bakery gibasura

Giabsuwelto sa Municipal Trial Court in Cities (MTCC) sa Dakbayan sa Danao ang magtiayong Ernesto C. Herrera ug Vanessa V. Herrera sa kasong estafa nga gipasaka sa ilang kanhing mga higala ug kauban sa negosyo.
Sa desisyon ni Judge Mae Lizbeth A. Williams sa MTCC Branch 7, napakyas ang prosekusyon sa pagpakita og igong ebidensya nga sad-an ang magtiayon.
Nagsugod ang panaglalis sa Kambal Pandesal franchise sa Barangay Sabang, Danao City, diin nag-partner ang duha ka pamilya niadtong Hunyo 2015.
Ang matag pamilya nitampo og P175,000 isip kapital.
Apan niadtong 2018, naglalis ang duha ka pamilya human nadiskobrehan sa magtiayong Kintanar ang kapin P800,000 nga utang sa suplayer ug mga tseke nga nibalik.
Gipasanginlan sa mga Kintanar si Ernesto nga wala sila hingpit nga gipahibawo sa kita ug pagdumala sa negosyo, hinungdan nga nagpasaka sila og kasong estafa niadtong Enero 30, 2023.
Sa iyang depensa, niingon si Ernesto nga direktang gibayad sa suplayer ang P175,000 nga kapital isip franchise fee.
Gipresentar sab niya ang mga rekord nga nagpakita nga nakahatag siya og P1.42 milyon nga balik sa puhonan ngadto sa mga Kintanar gikan 2015 hangtod 2018.
Matod sa korte, walay igong ebidensya nga gigamit sa magtiayon ang kapital alang sa ilang personal nga interes.
Gitataw sab niini nga ang panaglalis bahin sa pagdumala ug kita sa negosyo mahimong sulbaron sa civil court ug dili automatic nga mahimong krimen.
Tungod kay napakyas ang prosekusyon sa pagpamatuod sa ilang pagkasad-an , gipakaway sala sa korte ang magtiayon sa kasong estafa. / ABC