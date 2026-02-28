Kaso’ng grave slander atubangon ni Ligas, laing 2 ka kaso gibasura

Girekomendar sa Cebu City Prosecutor’s Office ang pagpasaka og kasong grave slander batok sa komentarista nga si Edward Ligas human makakita og igong basehan sa reklamong gipasaka sa usa ka kontraktor nga iyang gilambigit sa giingong substandard nga P127-million riprap project sa Dakbayan sa Mandaue.
Sa hiniusang resolusyon nga gipetsahan og Pebrero 13, 2026, nga giaprobahan ni Deputy Prosecutor Maria Theresa Calibugan-Casiño, ang buhatan namahayag nga adunay reasonable certainty of conviction batok kang Ligas alang sa grave slander.
Apan, gibasura sa piskalya ang mga reklamo alang sa slander by deed ug cyber libel tungod sa kakuwang sa igong basehan. Ang tulo ka reklamo batok kang Ligas gipasaka ni Jerome Awit, ang presidente ug direktor sa ZLREJ Trading and Construction Corp.
Matod ni Awit, sige og pasangil si Ligas kaniya nga nalambigit sa giingong substandard nga riprap project sa Barangay Maguikay, Siyudad sa Mandaue.
“Nalipay ko nga ang Office of the Prosecutor nakakita og katinuoran sa akong reklamo. Kanunay nakong gidala ang akong mga isyu sa korte imbes sa social media,” matod ni Awit.
Dugang niya, ang iya nang abogado ang nasayod kon unsay sunod nga lakang alang sa mga nabasura nga reklamo.
Matod ni Awit, gipakauwawan siya ni Ligas sa publiko atol sa usa ka anti-corruption protest niadtong Septiyembre 14, 2025. Giingong gi-display ang usa ka dako nga caricature sa iyang nawong tupad sa usa ka politiko ubos sa titulong Hall of Shame.
Atol sa maong rali, giingong balikbalik nga gihisgutan ni Ligas ang ngalan ni Awit ug gisumpay kini sa maong proyekto.
Nausab pa kini niadtong Septiyembre 21, 2025, sa laing protesta sa Sugbo.
Pagkasunod adlaw, giingong ni-post sab si Ligas sa Facebook og hulagway gikan sa protesta nga adunay caption nga nagpasangil gihapon kang Awit.
Isip depensa sa kalidad sa proyekto, gikutlo ni Awit ang report gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga nag-ingon nga ang adverse weather conditions maoy hinungdan sa pagkahuyang sa yuta ug pagkaguba sa riprap, dili ang kakuwang sa kalidad sa trabaho.
Sa iyang counter-affidavit, namahayag si Ligas nga igo ra siyang naggamit sa iyang katungod sa free expression ug nangayo og transparency sa paggamit sa pundo sa kagamhanan alang sa mga flood control projects.
Sa pagbasura sa cyber libel, ang piskalya niingon nga ang context sa Facebook post ni Ligas usa ka hangyo sa gobiyerno nga lihukon ang mga giingong anomaliya sa flood control, lakip na ang mga ghost projects, ug dili direkta nga pag-atake sa dungog sa usa ka tawo. / AYB