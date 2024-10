Kasong human trafficking ipabasura

Nagtinguha ang mga abogado nga nagrepresentar sa duha ka Chinese national nga giingong nalambigit sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga ibasura ang kasong human trafficking nga gipasaka batok kanila.

Sila si Zhao Shou Qi ug Zhao Long, amahan ug anak, apil sa mga tag-iya sa mga kompanya nga naglihok sulod sa compound sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus.

Kauban niining duha ka mga Intsik ang 14 pa ka langyaw ug usa ka Filipino ang nag-atubang og mga kaso sa human trafficking kalabot sa giingong Pogo hub.

Ang 17 ka mga indibidwal lakip ang mga Zhao nag-atubang og mga kaso sa paglapas sa Section 4 (i), qualified sa Section 6 (c) ug (o) sa Republic Act (RA) 10364, o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, ug RA 11862, o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022.

Ang respondents kasamtangang gitanggong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (Paocc) Detention Center sa Pasay City.

Ang motion to quash gisang-at niadtong Septiyembre 19, 2024, atubangan ni Lapu-Lapu City Regional Trial Court Judge Ronald Tolentino kay ilang gihagit ang hurisdiksyon sa korte ug gikwestyon ang legalidad sa mga dinakpan nga gihimo batok sa duha ka Chinese national.

‘ILLEGAL’

Atol sa motion to quash hearing niadtong Miyerkules, Oktubre 2, ang depensa sa mga respondents nga pinangulohan sa mga abogado nga sila si Fidel Calvo ug Gabriel Baes nangatarungan nga ilegal ang pagdakop sa 17 ka mga indibidwal apil na ang duha nila ka kliyente ug gihimo nga walay valid warrant.

Gikwestiyon sa mga abogado ang adlaw nga gidakop ang ilang mga kliyente, Sabado, Agosto 31. Matod nila nga ang hurisdiksyon sa korte balido lang sa weekdays.

Ang depensa usab nagpadayag og kabalaka bahin sa awtoridad nga gigamit sa mga pag-aresto nga nag-ingon nga usa ka “mission order” ang gigamit imbes nga usa ka balido nga warrant of arrest.

Nangatarungan sila nga kini nga administratibong mando wala’y sama nga legal nga gahom sama sa pormal nga warrant of arrest nga gihatag sa korte, busa ang pagdakop sa ilang mga kliyente "dili balaodnon."

Dugang pa sa mga abogado nga walay hurisdiksyon ang korte sa mga akusado tungod sa sayop nga pamaagi niini.

HURESDIKSIYON

Si Georg Joni Laurente, piskal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nitug-an sa mga tigbalita niadtong Miyerkules nga ang motion to quash kasagarang ipasaka kung ang usa magkuwestiyon sa hurisdiksyon sa korte o sa balido sa impormasyon nga nagtumong sa mga alegasyon batok sa respondents.

Dugang niya nga ang argumento sa depensa kalabot sa mga dinakpan mas haom nga husayon ​​imbes nga motion to quash hinungdan nga nagtuo sila nga sayop ang mosyon.

Matod ni Laurente nga kon itugot sa korte ang mosyon, hangyuon ang prosekusyon sa paghatag og dugang ebidensiya o pag-amendar sa mga kaso apan dili automatic ang dismissal.

Nagpadayon siya nga ang mga pag-aresto subay sa balaod ug ang mando sa misyon nga gigamit balido, nga gikutlo ang gahum sa pulisya sa estado sa mga kaso sa gidudahang human trafficking.

Si Laurente niingon usab nga ang nag-unang argumento sa depensa mao nga ang korte walay hurisdiksyon.

Gipasabot niya nga ang korte adunay awtoridad ani nga kaso ug nga ang mando sa misyon usa ka bahin sa balido nga paggamit sa gahum sa pulisya sa estado.

Samtang ang usa ka mission order dili usa ka warrant, kini magamit sa pipila nga mga operasyon, labina sa mga dinalian nga kaso sama sa human trafficking, dugang ni Laurente.

Atol sa pagdungog, ang huwes mimando sa ubang mga respondents sa pagduso sa ilang mga mosyon sa pagbasura sulod sa lima ka adlaw.

Matod ni Laurente nga ang maong lakang gituyo aron mapahapsay ang resolusyon sa kaso tungod kay ang mosyon nga gisang-at sa mga Zhao nagkuwestiyon usab sa balido sa tibuok operasyon. / CAV