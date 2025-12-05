Kaso’ng kriminal batok sa 3 ka Romanian natls. gibasura

Gibasura sa Regional Trial Court (RTC) Branch XI sa Cebu City ang criminal case batok sa tulo ka Romanian nationals nga gipasanginlan sa pagpangawat og kapin sa P150,000 gikan sa Land Bank of the Philippines (LBP) account pinaagi sa ATM skimming tungod sa kakulang sa ebidensya.
Ang mga akusado mao sila si Ion Costel kinsa nailhan sab nga “Alin Dumitru Chirita,” “Daniel Dawis,” Ionut Alexandru Mitrache, ug Razvan Aurelian Stancu.
Gikasuhan sila og paglapas sa Section 9(c) sa Republic Act 8484 kalambigit sa Section 4(a)(1) sa Republic Act 10175.
Ang kaso naggumikan sa giingong dili awtorisado nga mga withdrawal gikan sa mga LBP accounts didto sa Capitol Branch sa Escario Street ug sa Banilad Extension Office sa Cebu City niadtong Pebrero ug Marso 2017.
Sumala sa giamendar nga information, ang mga akusado nga giingong nagkunsabo sa laing tawo nga giila nga si Mircea Iordan alyas “Josef Gal,” nigamit og mga cloned ATM cards ug skimming devices aron ilegal nga maka-access sa mga accounts, lakip na kang Marie Fe Francis W. Seville-Ang, nga niresulta sa kinatibuk-ang unauthorized deduction nga P150,101.
Nagsugod ang kaso human daghang depositors sa LBP Capitol ug Banilad Extension offices ang nag-report og dili kasagaran nga mga ATM transactions.
Nakaplagan sa mga Diebold technicians nga nag-inspeksyon sa Banilad ATM ang mga lama sa papilit nga nagpaila nga may skimming device nga gi-instalar ug unya gikuha.
Ang CCTV footage nagpakita og usa ka Caucasian nga lalaki nga naghimo og daghang transactions gamit ang lain-laing cards sa dili kasagaran nga mga oras, nga giisip nga talagsaon ug kadudahan.
Si Branch Manager Monico Balingit ug Security Guard Ahmed Masong nitestigo nga ang suspek nigamit og daghang ATM cards nga nagkuha og dagkong kantidad sa sunod-sunod nga higayon.
Gipunting ni Balingit nga usa ka withdrawal naglangkob og P50,000 sa Land Bank Bacolod ug laing P100,000 gikan sa mga ATM sa ubang bangko.
Apan atol sa paghusay, ang duha ka testigo niangkon nga side view ra ang ilang nakita sa tawo sa CCTV ug dili nila mapamatud-an nga mao gyud ang mga akusado.
Ang importante nga CCTV footage ug ebidensya wala gidawat tungod sa improper marking ug sa pagkaway USB nga naglangkob sa mga recording.
Ang National Bureau of Investigation (NBI) nihimo og dugang imbestigasyon nga nagsubay sa mga akusado ngadto sa units 605 ug 2010 sa Padgett Place Condominium sa Lahug, Cebu City.
Pinaagi sa mga search warrants, narekober sa mga ahente sa NBI ang mga butang nga nalambigit sa giingong skimming activities, lakip ang mga passport, laptops, microchips, sinina, ug cash nga mokabat og P30,000.
Giila sab sa NBI ang usa ka pula nga Ford Mustang nga may horse logo nga giingong gigamit sa usa sa mga akusado.
Ang surveillance ug witness accounts naghulagway sa mga lihok sa mga akusado, lakip na ang pagsulod sa condominium ug pagbiya gamit ang sakyanan.
Bisan pa sa pagkarekober niining mga butanga, namatikdan sa korte ang mga inconsistencies sa pagdumala sa mga search warrants.
Ang duha ka warrants nagdala sa parehas nga serial number nga nagmugna og kalibog kon unsang mga unit ang angay pangitaon.
Ang mga nasakmit nga butang, lakip ang pula nga Mustang, wa’y klaro nga nalista sa mga warrants.
Sa desisyon nga pinetsahan og Nobiyembre 28, 2025, gihukman sa RTC nga ang prosecution napakyas sa pag-establisar sa identity sa mga akusado isip mga indibidwal nga responsable sa mga ATM withdrawals.
Gitataw sa korte nga ang prosecution nisalig pag-ayo sa circumstantial evidence ug mga testimony nga dili igo aron pamatud-an ang krimen beyond reasonable doubt.
Ang hukom nagtumbok sa mosunod, si Branch manager Balingit niangkon nga wala siyay personal knowledge sa aktuwal nga mga withdrawal.
Ang mga pagduda ni Security Guard Masong gibase sa second-hand information ug sa hitsura sa pula nga Mustang.
Ang importante nga CCTV footage nawala sa ebidensya.
Ang search warrants dunay kalibog sa proseso.
Wa’y direkta nga kalambigitan ang naestablisar tali sa mga nasakmit nga butang ug sa giingong ATM transactions.
Ang mga akusado, nipiyansa og P120,000 matag usa, pulos ni-plead og not guilty niadtong Oktubre 2017.
Sa pag-dismiss sa kaso, gihatag sa RTC ang ilang Demurrer to Evidence. / CAV