Kasong murder sa pagpatay ni Isaac, ipasaka karong adlawa

Mopasaka na og kasong murder ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo karong adlawa, Oktubre 27, 2026, batok sa napulo ka suspek sa pagpatay kang Isaac Viernes, kinsa gilubong sa bakanteng luna sa kanhi Citilink Terminal sa Barangay Pahina Central niadtong Oktubre 8, 2026.
Ang patayng lawas ni Viernes, 23, napalgan nga gilubong sa maong dapit niadtong Oktubre 19 human usa ka residente sa maong lugar ang nipahibawo sa pamilya sa biktima.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga gawas sa unang nakuha nga mga ebidensya, laing duha ka extrajudicial confession ang gihatag sa duha ka personalidad ngadto sa mga imbestigador.
Dugang ni Pelare nga pinaagi sa maong mga extrajudicial confession, nakakuha sila og bag-ong kasayuran labot sa laing duha ka indibidwal nga apil sa maong krimen.
“Sa ilang extrajudicial confession, we were able to get new information about two more individuals nga apil sa maong krimen—usa ka babaye nga inahan sa usa sa mga suspects nga nitabang sa pagtago ug paglubong sa biktima,” matod ni Pelare.
Samtang ang laing usa ka personalidad gitug-an sa mga suspek nga nitabang sab sa pagkulata sa biktima.
Giangkon ni Pelare nga lakip sa mga ebidensya nga ilang gihuptan ug iduso sa buhatan sa piskalya mao ang kopya sa CCTV footage ug ang maong mga extrajudicial confession.
Giklaro sa CCPO nga ang pag-execute sa extrajudicial confession sa tulo ka mga suspek dili awtomatikong maghimo kanila nga saksi, sanglit silang tanan duna may gihuptang partisipasyon sa kamatayon sa biktima.
Ang maong mga affidavit nagpamatuod sa krimen ug nagtumbok sa usa lang ka tawo nga maoy nagmando sa tanan.
Nahibaw-an sab sa kapulisan ang kinatibuk-ang gidangatan sa biktima—gikan sa wala pa ang insidente, atol sa krimen, ug human sa kamatayon niini.
“Ang usa ani gyud maoy among nakita nga murag siya maoy ga-decide kon unsaon paghimo sa krimen. Kining uban naghimo lang og overt act in accordance sa instruction. This person is already identified and he will be charged also,” dugang ni Pelare.
Ang maong utok sa krimen wala na nila madakpi atol sa ilang manhunt operation human kini makadagan.
Giklaro sab ni Pelare nga walay nalambigit nga kuwarta sa maong insidente sanglit ang motibo usa ka pagpanimawos subay sa atraso sa biktima, kinsa matod pa nangulata og usa ka bayot sa usa ka convenience store sa maong barangay. / AYB