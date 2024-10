Kasong nepotismo giatubang sa mayor sa Lungsod sa Borbon

Si Mayor Noel Dotillos sa Lungsod sa Borbon aduna na say bag-ong reklamo nga gisang-at sa usa ka barangay kapitan, kalabot gihapon sa isyu sa pagtudlo sa iyang asawa isip Municipal Health Officer.

Ang barangay kapitan sa Don Gregorio Antigua nga si Margarito Ornopia Jr. Ang misang-at og reklamo batok kang Dotillos tungod sa giingong nepotismo ug graft and corrupt practices ngadto sa Office of the Ombudsman - Visayas niadtong Miyerkules, Oktubre 16, 2024.

Si Dotillos, nagplano nga modagan isip bise mayor sa umaabot nga piniliay sa Mayo 2025.

Ang reklamo nagsugod sa pag-appoint sa iyang asawa nga si Municipal Health Officer Corazon Dotillos, kinsa nagpadayon nga nagserbisyo bisan pa sa iyang pagretiro, si Dra. Corazon Dotillos usa ka doktor.

Ang nagreklamo nag-ingon nga ang padayon nga pag-renew sa kontrata ni Dotillos isip municipal doctor “nga walay pagtugot gikan sa Municipal Council bisan pa nga daghan ang kwalipikadong doktor nga makahimo sa trabaho sa asawa sa mayor” nga naglapas sa Section 30 sa RA 2260.

Natala sab sa reklamo ni Ornopia, iyang gipahayag nga ang padayon nga pag-hire kang Dra. Dotillos bisan sa pagretiro niini nga adunay inadlaw nga suweldo nga P3,500 matag adlaw “dako kaayong kadaot” sa lungsod ug naglapas sa RA 3019 bisan pa nga adunay kwalipikadong doktor nga giendorso sa Municipal Council.

Sumala sa reklamo, niadtong Oktubre 12, 2020, ang Municipal Council nagpasa og Resolution 120 Series of 2020 nga nag-endorso kang Dr. Nestor Casas isip municipal health officer, sanglit si Dotillos anaa na sa retirement age ug nagserbisyo isip consultant niadtong panahona, apan wala siya gi-appoint sa mayor.

Samtang base sa opisyal nga Facebook account ni Dotillos niadtong Biyernes, Oktubre 18, natala nga “Unsa pay atong paaboton? Eleksyon na gyud hapit.”

Gipasabot ni Dotillos nga naanad na siya sa mga pasangil batok kaniya kay sukad pa niadtong 2016, nagsige na og padangat og kaso si Ornopia. / CDF