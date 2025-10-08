Superbalita Cebu

Kasub-anan mitabon sa Barangay Binabag, Bogo

Published on
MILILI: Mga ig-agaw nanamilit ngadto sa duha ka bata nga namatay nga sila si Zachary Malinao ug John Steve Malinao pinaagi sa pag-ingon og “bye.” /
PAGTABON: Gihatod na sa katapusang pahulayanan ang mga nangamatay sa linog. /
GIMISAHAN: Si Fr. Ralph Romero Argoncillo maoy nipahigayon sa misa requiem sa Miyerkules, Oktubre 8, 2025, nga gihimo sa Sityo Hacienda Filomena, Barangay Binabag, Bogo City alang niadtong 11 ka tawo nga nangamatay sa pagtay-og sa linog niadtong Sept. 30. /
KATAPUSANG PAGSUD-ONG: Dili masabot ang kasub-anan sa mga kabanay, paryente, ug higala sa ilang pagpanamilit sa ilang mahal sa kinabuhi nga gilubong sa New Corazon Cemetery sa Oktubre 8, 2025. /
