Katabang ‘nangawat’ gipapriso sa iyang amo

Niunay og pangawat og kuwarta ang usa ka katabang sa iyang amo dihang giingong natintal kini niadtong Septiyembre 27, 2025, sa Barangay Zapatera, Cebu City.
Giila ang maong dalaga nga katabang nga si alyas Marie, 23-anyos, residente ra sa nahisgutang dapit.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, giingong ang katabang gipadakop mismo sa iyang amo human nga nasakpan nga nangawat og kuwarta sa iyang drawer. Nakuha gikan sa dinakpan ang 20,000 Korean Won diin anaa sa kapin P800 ilis sa Philippine peso.
Ang dinakpan nangatarungan nga nabuhat niya ang pagpangawat tungod sa kawad-on hinungdan nga natintal siya nga manguha.
Nabalhog ang suspek sa Parian Police Station ug pasakaan og kasong qualified theft. / JDG