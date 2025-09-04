Katabang sa sundalo nakit-an sa CCTV nga nangawat, gidakop

Babaye nga katabang ang gipapriso sa iyang amo human masakpan nga nanguha og kuwarta sa sulod sa apartment niini sa Barangay Apas, Siyudad sa Sugbo alas 7:20 sa gabii, Martes, Septiyembre 3, 2025.
Ang nabilanggo sa Mabolo Police Station giila nga si alyas Kate, 31, lumad nga taga Oroquieta City, Misamis Occidental.
Ang reklamante mao ang iyang amo nga 33-anyos nga sundalo nga nadestino sa Visayas Command.
Sigon sa reklamante nga unom ka adlaw pa lang nila nga katabang ang suspek apan natingala siya nga nawala ang iyang kuwarta.
Tungod niini, nagbutang siya og CCTV camera sa sulod sa apartment nga dili makit-an sa suspek ug didto nakuhaan sa camera nga gikuha ang iyang P5,000 nga kuwarta sulod sa alkansiya.
Human niini, iya dayon ning gidakop ug gidala sa Mabolo Police Station aron pasakaan og kasong pagpangawat.
Nakuha sa reklamante ang suspek isip katabang human siya nag-post online. / AYB