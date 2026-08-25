Katapusan nga hunat ni Fajardo

Human sa 13 ka tuig nga pagserbisyo, nakadesisyon ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo nga moundang na sa pagrepresentar sa bandera sa Pilipinas sa nagkadaiyang mayorihiyang international competitions.
Nasayran nga nananghid na unta ang lumad nga taga Pinamungajan, Cebu nga dili na moduwa sa Gilas Pilipinas alang sa 4th window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers diin mo-host ang Gilas batok sa Jordan karong Agusto 28, ug Iran karong Agusto 30, 2026, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Apan nihangyo si Gilas coach Tim Cone sa gitawag og “The Kraken” nga mohatag og katapusang hunat alang ning maong kompetisyon.
“We made a plea to June Mar that we still really needed him. We felt that at this level, when we’re playing true, I would say true Asian teams — these are Middle Eastern teams. We’re not playing Oceania teams. We feel June Mar can make a bigger impact on teams like this,” matod ni Cone nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Tuod man, wa magmakuli ang produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters sa pagtando sa hangyo ni Cone.
“Posibleng last two games ko na ito sa national team. Matanda na ako. I’m 36 na... Ayoko isagad yung katawan ko. Nafe-feel ko na may masakit sa akin,” matod ni Fajardo.
“Pero gusto ko pa maglaro ng basketball. Nag-e-enjoy pa ako maglaro ng basketball pero hindi ko ma-eenjoy yun pag may masakit na hinihinda.”
Kabahin sa title defense sa Gilas sa Asian Games nga ipahigayon sa sunod buwan sa Japan, segurado na si Fajardo sa iyang desisyon nga dili na moduwa.
“Marami naman players sa Asian Games. So bibigay ko na lang yung spot ko sa iba para ano naman, ma-experience naman nila,” matod ni Fajardo kinsa nahilakip sa puwersa sa Gilas nga makasaysayong nakalabni pagbalik og gold medal sa pandemic-potsponed 2023 Asian Games nga gipahigayon sa China.
Gikan sa iyang pagduwa sa Gilas niadtong 2013, si Fajardo nakalabni og gold medals sa Asian Games ug Southeast Asian Games ug katulo sab siya nakaduwa sa Fiba World Cup niadtong 2014, 2019, ug 2023. / ESL