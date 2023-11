Katapusang adlaw sa Nob. National Bike-To-Work Day

Nasayod ka ba nga kagahapon, Nobiyembre 30, 2023, gideklarar nga National Bike-To-Work Day?

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mihimo sa deklarasyon pinaagi sa usa ka proklamasyon nga gi-isyu niadtong Nobiyembre 28 isip kabahin sa mga paningkamot sa gobyerno sa pagpalambo sa kahibalo sa publiko bahin sa kaarang sa pagbisikleta isip paagi sa transportasyon ug pagpalambo sa aktibo’ng transportasyon sa Pilipinas.

Ang duha ka pahina nga Proclamation 409 gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong Nobiyembre 28.

Gideklarar niini ang katapusang adlaw sa pagtrabaho sa Nobiyembre sa matag tuig isip “National Bike-to-Work Day,” nga nagpasiugda sa panginahanglan sa pagpataas sa kahibalo sa publiko bahin sa posibilidad nga paghimo sa pagbisikleta isip mainstream nga paagi sa transportasyon aron mapalambo pa ang imprastraktura sa pagbisikleta sa Pilipinas.

Tumong usab sa proklamasyon nga ipasiugda ang balanse ug makapahimsog nga ekolohiya subay sa ritmo ug panag-uyon sa kinaiyahan, pagsiguro sa balanse tali sa kalamboan ug pagpanalipod sa kinaiyahan, ug pagmentinar sa kalidad sa hangin nga nanalipod sa kahimsog ug kaayuhan sa tawo.

“The Philippine Development Plan 2023-2028 underscores the need to develop active transport network, and accord highest priority to pedestrians and cyclists in the hierarchy of road users,” matod sa proklamasyon.