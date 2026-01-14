Katapusang pagpadayag sa gugma

Sulod sa pipila ka tuig, naandan nga tulomanon ni Bienvenido Ranido nga momata og kaadlawon aron nga andaman sa pamahaw, bawon ang tulo nila ka mga anak ni Rowena, 36, sa dili pa ihatod ngadto sa ilang tunghaan.
Niadtong buntag sa Huwebes, Enero 8, 2026, sa pagpauli ni Bienvenido gikan naghatod sa mga bata, iya na sab nga gihatod ang iyang misis nga si Rowena sa trabahuan niini sa Prime Waste Solutions, Barangay Binaliw, Cebu City kinsa usa sa mga staff sa Human Resource Department.
Sa pagpanamilit ni Rowena, gihagkan niya ang iyang bana sa makaduha ka higayon dungan sa paglitok sa pulong nga “I love you” sulod sab sa duha ka higayon.
Ang maong panamilit mao na ang katapusan ug dili na matagamtaman pagbalik ni Bienvenido sa dihang nianang alas 4:00 sa hapon, nidahili ang bukid sa basura sa Binaliw nga nitabon sa estraktura sa Prime Waste Solutions ug nalubong-buhi ang mga kawani nga diha sa sulod.
Si Bienvenido kinsa nanarbaho sa lain nga hauler sa basura sa Binaliw, nakadungog og lanog nga murag naay nibuto.
Abi niya og ligid ra, apan wa magdugay gibalita nga nahulpa ang landfill.
Tungod sa kabalaka, nidali siya pagpaingon sa lokasyon sakay sa iyang motorsiklo.
Nisugat kaniya ang kaguliyang sa dapit nga gihulagway nga ground zero, siyaok sa siren, kasaba sa heavy equipment nga nagkawot sa nidahili nga basura, ug hinilakay sa mga sakop sa pamilya nga nagsud-ong sa sitwasyon nga nagpaabot sa ilang kabanay nga natabunan.
Gamit sa iyang kamot, gikawot ni Bienvenido ang basura dungan sa pagsangpit sa pangalan ni Rowena.
Niadtong Enero 9, naugkat ang lawas ni Rowena nga wala nay kinabuhi.
Bugtong saad ni Bienvenido nga taliwala sa iyang gibati nga kasakit, iyang himuon ang tanan nga mahuman sa pagtungha ang ilang mga anak nga pangandoy sa iyang misis.
Nanghinaot sab siya nga hatagan og higayon sa Cebu City Government ang iyang mga anak nga malakip sa scholarship program. / Juan Carlo De Vela