Katawhan gitambagan manglimpyo batok dengue-related

Nanawagan si Gobernador Pamela Baricuatro sa publiko nga manglimpyo sa palibot aron kalikayan ang pagdaghan sa mga lamok nga posibleng magdala sa sakit nga dengue.
Matod sa gobernador nga gikinahanglan nga mahimong alerto ilabi na ang mga ginikanan sa paghatag proteksyon sa ilang mga anak tungod kay ang dengue kon dili mabantayan ug matambalan dayon, moresulta sa kamatayon.
Ang lamok nga nagdala og dengue mabuhi sa limpyo apan stagnant nga tubig.
Bisan og gamay nga tubig lang mahimo na kining kapuy-an sa mga lamok.
Iyang giawhag ang mga residente nga dunay nabatyagan nga mga susama sa simtomas sa dengue nga modangop dayon sa duol nga tambalanan aron masusi.
Naglakip sa mga simtomas niini ang grabeng panakit sa tiyan, pagsuka, pagdugo sa ilong o lagus, maglisod sa pagginhawa, ug pagpangluya o pamuypoy sa tibuok lawas. / ANV