Katukoran sa 200 housing units sa Lapu, sugdan na

Mahibaloan na karong buwana ang winning bidder nga maoy motukod sa 200 ka mga panimalay sa Barangay Calawisan, dakbayan sa Lapu-Lapu.

Ang maong mga panimalay maoy mamahimong puy-anan na unya sa apektado nga mga pamilya sa Coastal Road Highway gikan sa barangay Pajo paingon sa Ibo.

Ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug Johndorf Ventures Corp. mipirma na og deed of donation alang sa duha ka ektarya nga luna sa maong barangay niadtong Abril 4.

Samtang sa pakighinabi sa SunStar Cebu kang Lapu -Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan nga sa Septiyembre 17 na ipahibalo ang winning bidder nga motukod sa ilahang labing unang nga socialized housing development.

"Ang socialized housing is already on schedule. Hopefully, mahibaw-an siguro nato siya by, I think, Sept. 17 kung kinsay winning bidder for the implementation," si Ahong nagkanayon.

Dugang sa mayor nga ta­gaan dayon og notice to proceed ang winning bidder aron masugdan ang konstruskyon niini human ang anunsiyo.

"Malihok na after September 17. Ma-award siya, kung kinsay winning bidder. We will issue a notice to proceed so they can start on it," dugang ni Chan.

Niadtong Hulyo 3, ang Konseho sa Lapu-Lapu miaprobar sa pundo nga nagkantidad og P227 million nga maoy gamiton pagtukod sa housing sa Barangay Calawisan.

Initial pa ang 200 ug pun-an pa kini og 1,500 ka units.

Ang Coast Road Highway mao ang usa sa big ticket projects sa City Government alang sa ikaupat nga Cebu-Mactan bridge.

Ang benepisyaryo sa maong proyekto mamahimo na nga permanente nga tag-iya sa maong mga panimalay nga ang matag unit anaa'y 24 square meters.

Prayoridad sa mga benepiyaryo niini ang mga kabus nga pamilya nga nagpuyo duol sa coastal area nga haduol sa hulga sa kusog nga balod ug risgo nga makuryentehan. / DPC