Katukoran sa mga tunghaan mapadali pinaagi sa 2026 GAA

Masaligon si Senador Sherwin Gatchalian nga pinaagi sa 2026 nga General Appropriations Act nga gigahin nga pundo alang sa edukasyon, mapadali ang katukoran sa mga na-backlog nga basic education facilities.
Base sa nasudnong pundo, gigahinan og moabot ngadto sa P85 bilyunes nga katukoran ug rehabilitasyon sa classrooms.
Ang P6.5 bilyunes niini gitagana alang sa katukoran ug pagkompleto sa sa kindergarten ngadto na sa secondary school buildings, ingon man ang mga technical-vocational laboratories.
“Hindi lamang tayo naglaan ng mas malaking pondo para sa pagpapatayo ng mga classrooms, tiniyak din nating mapapabilis ito sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng iba’t ibang sektor,” matod pa ni Gatchalian.
Nasayran nga ang Department of Education nagtinguha sa pagtukod og 165,000 ka classrooms tibuok nasod aron sa pagtubag sa kakuwang sa mga lawak saringan ilabi na nga nagkadaghan ang enrollees. / PNA