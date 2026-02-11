Katukoran sa Phase 5 sa CCMC magsugod karong semanaha

Sugdan na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang Phase 5 sa konstruksyon sa Cebu City Medical Center (CCMC) karong semanaha.
Kini nagtimaan sa pagpadayon sa dugay na nga nalangan nga proyekto sa ospital nga matod pa ni Mayor Nestor Archival, usa ka mahinungdanong saad sa kampanya sa iyang administrasyon.
Gipangulohan ni Archival Sr. ang inagurasyon sa mga dapit sa CCMC nga ubos sa Phase 5 construction niadtong Miyerkules, Pebrero 11, 2026.
Ang konstruksyon gipadayon na karon ubos sa Dakay Construction ug gikatakdang mahuman sa Disyembre 2026, samtang gilauman nga hingpit nang magamit ang ospital sa Pebrero 2027.
Kini nga hugna naglakip sa paghuman sa ikaupat, ikalima, ikaunom, ug ikapito nga andana sa building sa ospital.
Gikatakdang nagsugod dayon ang trabaho kagahapon’g adlawa, Pebrero 11.
Ingon niya nga gihangyo niya ang kontraktor nga sigurohon ang paghuman sa Disyembre 2026 aron ang dugang nga mga andana makaserbisyo na sa mga pasyente.
Ang CCMC gidisenyo alang sa 400 hangtod 500 ka higdaanan, apan sa pagkakaron, 150 lang ka higdaanan ang makaya niini.
Tungod sa kahuot, ang ubang higdaanan sa ospital dungan nga gigamit sa hangtod sa tulo ka pasyente, sumala ni Archival.
Tungod sa limitadong kapasidad, daghang mga pasyente, ilabi na kadtong adunay seryoso nga mga sakit, ang gina-refer ngadto sa Vicente Sotto Memorial Medical Center ug sa mga pribadong ospital.
Namatikdan ni Archival nga kapin sa 50 porsiyento sa mga pasyente sa CCMC nag-antos sa mga primary illness sama sa hilanat, kalibanga, ubo, ug uban pang kumon nga kondisyon.
Niingon sab siya nga mangayo ang siyudad og tabang gikan sa Department of Health (DOH) para sa mga ekipo ug makina nga itaod sa mga nahuman nga andana, lakip na ang MRI, X-ray, kagamitan sa laboratoryo, ug mga makina sa dialysis.
Hinuon, namatikdan niya nga nalangan ang tabang sa DOH tungod sa kakuwang sa lugar diin ibutang ang mga ekipo.
Ang Phase 5 nga proyekto adunay budget nga P700 milyunes. / CAV