Katukoran skywalk sa Ibo, padayon nang gitrabaho

Nahibalik na ang trabaho sa P14.6 milyunes nga skywalk sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu human kini nalangan og kapin sa usa ka tuig.
Gikompirmar ni Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan sa usa ka mensahe ngadto sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, nga nainstalar na ang pedestrian overpass sa estraktura.
Matod niya nga malampuson nga nabalhin sa Mactan Electric Company (Meco) ang usa ka poste sa kuryente niadtong Sabado, Septiyembre 6, nga naghatag og agianan sa pag-instalar sa steel bridge segment.
Nitaho ang SunStar Cebu niadtong Septiyembre 3, nga ang proyekto sa skywalk sa Ibo nga gidesinyo aron mapaayo ang kaluwasan sa mga pedestrian, naundang sa kapin sa usa ka tuig tungod sa limitasyon sa access ug peligro sa kaluwasan.
Ang orihinal nga plano nagtakda og 188 ka adlaw nga timeline, sugod sa Pebrero 14, 2024, nga ang target nga petsa sa paghuman kay Nobiyembre 17, 2024.
Giila sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu 6th District Engineering Office nga ang mga informal settlers nga nag-okupar sa kritikal nga mga bahin sa dapit sa proyekto mao ang nag-unang hinungdan sa pagdili sa access nga nakababag sa konstruksyon.
Sumala sa DPWH, ang mga high-tension power lines nga gidumala sa Meco naghatag sab og dakong problema sa kaluwasan ug logistics.
Ang bayad gihatag sa ulahing bahin sa Agusto 2025, nga nagtugot sa proyekto nga mopadayon.
Ang P14,688,321 gikatakda nga mahuman sa dili pa ang Nobiyembre. / DPC