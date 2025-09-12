‘Katunga ra’ sa rota’ng 01K nituman sa Libreng Sakay

Dul-an lang sa 50 porsiyento sa 100 ka rehistrado nga modern public utility vehicles (MPUVs) nga naglihok ubos sa 01K nga rota ang kanunay nga nagdagan kada adlaw alang sa programa sa kagamhanan nga “Libreng Sakay.”
Si Cebu City Councilor Winston Pepito nibutyag sa SunStar Cebu sa maong problema human sa tigom sa mga operator ug sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025.
Ang maong tigom gitumong sa pagtuki sa mga reklamo nga nadawat sa Cebu City Transportation Office (CCTO) gikan sa mga sumasakay kinsa nitaho nga daghang mga unit ang nilaktaw sa biyahe sa libreng sakay sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag.
Matod ni Pepito, ang kaugalingong monitoring system sa LTFRB nagpadayag sa mga kakuwang sa mga operasyon.
Iyang gipasabot nga ang LTFRB nagsubay sa mga sakyanan pinaagi sa Global Positioning System (GPS) nga klarong nagpakita kon unsa nga units ang nag-operate.
Base sa ilang datos, mga 50 porsiyento lang sa 100 ka rehistradong units ang kanunay nga nagdagan, matod ni Pepito sa pakighinabi niadtong Biyernes, Septiyembre 12, 2025.
Dugang niya nga dunay mga alegasyon gikan sa mga pasahero nga ang kakuwang sa mga bus atol sa morning peak hours maoy hinungdan nga napugos sila sa pagsakay og habal-habal para makaabot sa ilang destinasyon.
Ang 01K nga rota nga gikan sa Urgello sa Cebu City hangtod sa Parkmall sa Mandaue City, moserbisyo sa gibanabana nga 20 mil ka pasahero matag adlaw.
Kini ang labing una'ng Libreng Sakay nga programa nga gilunsad sa Visayas sa Department of Transportation (DOTr) nga nag-operar matag adlaw, apil na ang weekends ug holidays gikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii.
Matod nila nga ang mga drayber ug konduktor mag-breakfast mga 6:30 sa buntag, samtang ang pagbutang sa “Libreng Sakay” stickers sa mga bus molungtad og duha ka oras. Duha ka transport workers nga nagpaila lang nga Alyas Paldo (drayber) ug Alyas Rona (konduktor) miingon nga daghan sa mga lagda sa programa ang dili klaro sa pasahero, hinungdan sa misunderstandings.
Gipunting nila nga ang mga bus tugotan lang nga moserbisyo og duha ka free service windows matag adlaw: usa sa buntag ug usa sa gabii.
“Duha ra gyud among biyahe, usa sa buntag ug usa sa hapon. Human ana, di na mi tugotan nga mo-operate ubos sa ‘Libreng Sakay program’. Mao nang naay uban pasahero nga magtuo nga nagtago mi,” ingon ni Paldo.
Dugang ni Paldo nga ang mga drayber mismo ang mag-abaga sa gasto sa diesel kon molapas sila sa gitugot nga trips ug hangtod karon, wala sila hingpit nga gipahibalo sa eksakto nga kantidad sa subsidy matag unit.
Ubos sa programa, ang matag unit hatagan og subsidy nga mga P3,500 matag adlaw, nga gikuha gikan sa P350,000 nga alokasyon sa gobiyerno para sa 100 ka units. / CAV