Katunga sa lawas natabunan sa landfill padayo’ng gipangita

Nagpadayon pa gihapon ang search and retrieval operations sa Binaliw Sanitary Landfill human ang ubos nga bahin lang sa lawas sa biktima ang narekober sa mga responders.
Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak niadtong Martes, Enero 20, 2026, nagpadayon ang paningkamot sa mga team nga makit-an ang nahabiling bahin sa lawas agi og pagtahod sa hangyo sa pamilya. Gipahayag ni Tumulak, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC), nga ang mga responder gikan sa Bureau of Fire Protection (BFP) ug uban pang ahensiya nagsusi pa gihapon sa dapit.
Bisan og opisyal na nga gitapos ang dako nga search and rescue operation, gipadayon ang retrieval tungod sa paghatag og dignidad sa namatay ug paghupay sa pamilya.
“Gipangita pa nato ang ibabaw nga bahin sa lawas. Hangyo kana sa pamilya, ug utang nato kanila ang paghatag nianang maong dignidad,” matod ni Tumulak.
Dugang niya, gisugdan na sab ang clearing operations sa pasilidad aron matabangan ang mga personnel nga luwas nga makakuha sa mga debris o basura sa dapit. Naglaom ang mga awtoridad nga hingpit na silang maka-pull out sa site sulod niining semanaha kon mo-stable na ang sitwasyon.
Gipahayag ni Tumulak nga ang Dakbayan sa Sugbo nakigduyog sa kaguol sa mga pamilya sa mga nakalas sa maong pagdahili sa landfill.
Gipahibalo ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nakig-estorya na ang dakbayan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) bahin sa cease-and-desist order aron hunungon una ang operasyon sa landfill samtang gihimo ang hingpit nga imbestigasyon.
Adunay gihan-ay nga panaghisgot uban sa DSWD ug DOLE aron mahibaw-an kon unsang matanga sa tabang ang mahatag sa mga apektadong trabahante sa Prime Waste Solutions, ilabi na bahin sa panginabuhian ug uban pang kapilian sa trabaho. / CAV