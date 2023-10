Katunga sa P100 bilyunes alang sa climate change

Ang bola gipasa na karon ngadto sa lokal nga mga magbabalaud human si Cebu City Mayor Michael Rama nisumiter sa iyang gipangayo nga P100 bilyunes nga annual budget alang sa tuig 2024 ngadto sa Cebu City Council, diin 78 porsiyento, o mokabat sa P77.7 bilyunes, sa kinatibuk-ang budget gigahin alang sa capital outlay nga naglakip sa mga proyekto ug mga programa nga gituyo aron matubag ang mga kabalaka nga may kalabutan sa kausaban sa klima.

Ang Konseho, atol sa regular nga sesyon sa Miyerkules, Oktubre 25, 2023, ni-refer sa proposal ngadto sa committee on budget and finance alang sa review.

Sa suwat ni Rama ngadto sa Konseho pinetsahan og Oktubre 16, siya nisuwat nga kon maaprobahan ang iyang gisugyot nga budget, gamiton kini sa pagtukod og water retention system aron matubag ang kanihit sa tubig; para sa pagpaayo ug pagpabalik sa mas maayong drainage system; para sa upgraded Gubat sa Baha ug Likay sa Landslide; alang sa pagpahigayon sa food security summits, promosyon sa lokal nga produkto, ug pagtukod sa farm-to-market nga mga dalan; ug alang sa pagsagop sa universal healthcare program, ug uban pa.

Ang Task Force Gubat sa Baha, nga gimugna niadtong 2022, nagtutok sa estrikto nga pagpatuman sa three-meter easement ug pagtukod sa medium-rise nga mga edipisyo aron kapuy-an sa mga bakwit nga residente nga apektado sa proyekto, samtang ang Task Force Likay sa Landslide nga nag-monitor sa paglihok sa yuta, mga kalihukan sa pagmina, agianan sa dalan ug pagsira.

Si Rama, kinsa sakop sa United Nations on Climate Change ug usa ka signatory sa Kyoto Protocol, gibati og kaikag sa pag-focus sa pagsulbad sa tubig ug food security concerns nga gikonsiderar nga bulag nga kalibutanong mga hagit.

“A gigantic problem like climate challenge requires an even herculean solution and a multitude of resources,” suwat ni Rama.

Sa gisugyot nga P100 bilyunes nga budget alang sa sunod tuig, katunga niini o kinatibuk-ang P50 bilyunes gigahin alang sa komprehensibong climate change adaptation and mitigation projects, nga molapas pa sa pagsulbad sa pagbaha, samtang ang nahibiling P50 bilyunes igahin alang sa ubang mga programa.

Sa press conference niadtong Biyernes, Oktubre 27, si Cebu City Budget and Finance Officer Jerone Castillo niingon nga ang gubat dili na batok sa pagbaha per se, kondili mahitungod sa mas dakong problema nga mao ang climate change.