Katunga sa PUVs sa Sugbo wa mobiyahe

Sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo, minos ang mga pasahero, ug ang nagkadako nga gasto sa inadlaw-adlaw nga operasyon pipila sa public transport sector sa Sugbo ang nangundang o wa na mamasahero.
Gibutyag ni Ellen Maghanoy, presidente sa Cebu Federation of Transport Cooperatives, sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Martes, Abril 7, 2026, dako ang pag-ubos sa gidaghanon sa modern jeepneys nga nagbiyahe sa miaging mga semana.
Sa wala pa moumento ang presyo sa lana, ang mga drayber makahipos og P1,000 hangtod P1,500 matag adlaw sa ilang pagpamasahero.
Apan karon moabot na lang sa P200 o wala gyu’y mahibilin sa ilang kita.
Gikan sa 900 ngadto sa 1,000 ka units nga nagbiyahe, gibanabana nga 600 na lang ang naa sa karsada karon, nikunhod og 40 ngadto na sa 50 porsiyento.
Sa grupo nga FITAM Transport, gikan sa 120 ka units, mga 40 ngadto sa 50 na lang ang nagbiyahe.
Aron makasagubang, gipakunhoran sa mga kooperatiba ang “boundary” gikan sa P3,000 ngadto sa P1,000 hangtod P1,500.
Bisan pa niini, aduna gihapo’y mga drayber nga alkanse sa ilang gi-remit.
“Ang ubang drayber mobiyahe na lang aron naay ikapalit og bugas. Alang kanila, ang pagbiyahe dili na panginabuhi kondili alang na lang sa survival,” matod ni Maghanoy.
Tungod sa kalisod, daghang drayber ang niundang na sa pagtrabaho ug namauli sa ilang mga probinsiya.
Ang Mango Jeep nga nagbiyahe gikan sa Talisay City paingon sa Cebu City, nipahibalo niadtong Abril 6 nga hunongon na nila ang rota nga 42D, Talisay ngadto sa EMall.
Ang rota nga 42E Talisay ngadto sa IT Park na lang ang ilang padaganon. Mga komyuter, ilabi na ang mga trabahante ug estudyante, ang nipadayag sa ilang kabalaka sanglit ang maong rota makadaginot sila kay kausa ra sila mosakay.
Gawas sa gasto sa lana, gipas-an sab sa mga kooperatiba ang bayrunon sa loan sa mga modernong unit, maintenance, ug suholan sa mga mekaniko.
Wala pa sab madawat sa mga drayber ang gisaad nga P5,000 nga fuel subsidy ug ang P10,000 nga tabang alang sa mga operator.
Nanawagan si Maghanoy sa gobiyerno nga ibalik ang presyo sa lana ngadto sa P55 matag litro ug ang gobiyerno na ang mo-subsidize sa sobra sa maong presyo. /