Katungod sa konsumidor sa tubig, kuryente sa Sugbo tutokan sa CCRA

Gipalapdan sa kanhi Cebu Electricity Rights Advocates (Cera) ang kampanya niini sa pagpanalipod sa mga konsumidor pinaagi sa pag-usab sa ngalan ngadto sa Cebu Consumer Rights Advocates (CCRA) ug pagpanghatag og 50 ka libreng solar lights ngadto sa mga benepisyaryo isip bahin sa paningkamot nga mapalambo ang kahibalo sa alternatibong tinubdan sa enerhiya.
Pinaagi sa bag-ong ngalan, gitumong sa grupo nga dili lamang magpunting sa mga isyu sa serbisyo sa kuryente kondili apil na sab ang mas lapad nga kabalaka sa mga konsumidor, ilabina sa patas, kasaligan ug makanunayong serbisyo sa kuryente ug tubig.
Gipanghatag ang 50 ka solar lights aron ipakita ang kapuslanan sa paggamit sa enerhiyang gikan sa adlaw kon solar energy, ilabina sa mga komunidad nga nag-atubang gihapon og problema sa kasaligan ug barato nga suplay sa kuryente.
Matod sa grupo, dili lamang kutob sa pagpahayag og reklamo ug pagpangayo og tulubagon ang pagpanalipod sa mga konsumidor, kondili kinahanglan sab nga maglakip kini og praktikal nga mga lakang nga direktang makatabang sa komunidad.
Gitudlo si Nathaniel Chua isip lead convenor alang sa mga isyu sa tubig ug kuryente, diin iyang pangunahan ang mga kalihukan nga nagtumong sa pagpatunhay sa kasaligan nga serbisyo, pag-edukar sa mga konsumidor bahin sa ilang katungod ug pagpalig-on sa ilang tingog atubangan sa mga tighatag og serbisyo.
Lakip sab sa mga prayoridad sa CCRA ang pag-awhag sa mga kompanya sa tubig ug kuryente ug mga hingtungdang ahensiya nga motubag dayon ug tin-aw sa mga lehitimong reklamo sa publiko.
Sa pakighinabi sa mga tigbalita, giklaro ni Chua nga naglangkob ang ilang mga miyembro ug tigpaluyo sa nagkalainlaing sektor, lakip ang mga mangbaligyaay, asosasyon sa mga tag-iya og balay, mangingisda ug mag-uuma sa nagkalainlaing lugar sa Sugbo.
Matod niya, adunay kapin sa 100 hangtod hapit 500 ka miyembro ug tigpaluyo ang ilang giihap, apan kasagaran sa aktibong motambong sa ilang mga kalihukan mao ang 30 hangtod 50 ka mga lider ug miyembro.
Gipasabot usab ni Chua nga dili lamang pinaagi sa personal nga mga tigom naglihok ang grupo, kondili gigamit sab nila ang mga online community ug ilang social media page aron mas daghang konsumidor sa Sugbo ang maabtan.
Pinaagi niini, mas dali nilang mapahibalo ang publiko bahin sa mga isyu sa serbisyo sa kuryente ug tubig, lakip ang mga lugar nga apektado sa brownout ug ang panginahanglan sa koordinasyon sa mga distribution utility.
Dugang pa niya, ang pagpanghatag sa solar lights usa sa mga inisyatibo nga mahimo nilang ipatuman sumala sa anaa nilang pinansiyal nga kapasidad ug suporta gikan sa mga tigpaluyo.
Gipasiugda sab sa grupo ang panginahanglan sa mas lig-on nga representasyon sa mga konsumidor aron adunay plataporma ang ordinaryong mga Sugboanon sa pagpahayag sa mga problema nga nakaapekto sa ilang panimalay, panginabuhian ug komunidad.
Gidapit sa CCRA ang mga konsumidor, organisasyong sibiko, lider sa komunidad ug uban pang hingtungdan nga moapil sa ilang kampanya alang sa mas lig-on nga pagpanalipod sa katungod sa mga konsumidor ug mas responsable nga paghatag sa batakang serbisyo sa tibuok Sugbo. / BJC