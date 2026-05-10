Kaufman mo-withdraw isip abogado ni Duterte

Gilauman nga makadawat og bag-ong legal nga representante si kanhi Presidente Rodrigo Duterte atubangan sa International Criminal Court (ICC), human nipadayag og pag-atras ang British-Israeli nga abogado Nicholas Kaufman isip defense counsel sa kaso batok sa kanhi lider sa Pilipinas.
Sa usa ka pamahayag, gipasabot ni Kaufman nga ang iyang pakig-alayon kang Duterte limitado lamang sa pretrial stage ubos sa usa ka piho nga kontrata.
“I was hired on a specific contract for the pretrial phase for the period of one year, or the conclusion of the confirmation hearing whichever the sooner,” matud ni Kaufman.
Iyang gipatin-aw nga ang responsibilidad sa nagpadayon nga legal nga mga kalihokan ni Duterte, lakip na ang pagpili ug pagrekomenda og abogado, gibalhin na ngadto sa kapikas ni Duterte nga si Honeylet Avanceña ug sa ilang anak nga si Veronica Duterte.
Sumala ni Kaufman, gikatakdang makigtagbo si Duterte sa abogado nga napili nga maoy mopuli sa iyang defense team.
“The former President will meet the counsel who has been selected for him today to make his acquaintance,” ingon niya.
Dugang pa ni Kaufman nga kon pormal nga aprobahan ni Duterte ang appointment atubangan sa mga kawani sa ICC Registry sa Lunes sa buntag, gilauman nga aprobahan sa mga maghuhukom sa ICC Trial Chamber ang iyang pag-atras sa mao gihapon nga adlaw o sa mosunod nga mga adlaw.
Bisan tuod wala hinganli ni Kaufman ang mosunod nga abogado, iyang gihulagway ang kapuli nga eksperyensyado kaayo sa mga litigasyon sa ICC ug naanad sa pagdumala og mga inilang kaso sa tibuok kalibutan.
“The new counsel has a wealth of experience at the ICC and, like me, has represented high profile clients,” matod ni Kaufman.
Gipaniguro usab niya ang pagpadayon sa legal nga depensa ni Duterte, ug miingon nga andam siyang motabang sa proseso sa pagbalhin.
“I have of course informed him that I will provide him with any assistance that he should require when taking over. That is my duty and, given that I know the new counsel well, it will be highly efficient,” dugang niya.
Ang pag-atras ni Kaufman nahitabo sa kritikal nga yugto sa mga proseso sa ICC batok kang Duterte, human gikompirma sa ICC Pre-Trial Chamber I niadtong Abril 23, 2026 ang tanang tulo ka mga sumbong batok sa kanhi presidente. / TPM