Kausaban sa rota sa Lapu ipatuman sa Kalag-Kalag

Alang sa pagpangandam sa solemne nga pagsaulog sa Adlaw sa Tanan nga Santos ug Adlaw sa mga Kalag, ang Kagamhanan sa Siyudad sa Lapu-Lapu mopatuman og mga kausaban sa trapiko ug seguridad sulod ug palibot sa lokal nga mga sementeryo.
Ang City Traffic Management System Office (CTMS) nitaho nga ang Humay-Humay Road ug ang palibot niini sirhan sa mga motorista gikan sa alas 4 sa kaadlawon hangtod sa tungang gabii sa Nobiyembre 1 ug 2, 2025.
Gipahibalo ang publiko nga ang mga mobisita sa Humay-Humay Catholic Cemetery mahimong mo-parking sa ilang mga sakyanan daplin sa Lt. Gen. Eleno Amores Sr. Road (Hoops Dome) ug sa Maximo V. Patalinghug Avenue diin iobserbar ang one-side parking .
Hugot nga gidili ang pag-park daplin sa Humay-Humay Road, S. Osmeña Street, Ceres ug Sangi ug Bukana Road.
Gipahinumduman sab sa CTMS ang mga motorista sa gi-designate nga loading ug unloading zones, ug nagpatuman og 10-meter no-parking zone sa importanteng mga interseksyon duol sa Humay-Humay area.
Naglakip kini sa eskina sa Lt. Gen. Eleno Amores Sr. Road (Hoops Dome) ug Humay-Humay Road.
Eskina sa Maximo V. Patalinghug Avenue ug Humay-Humay Road, mga interseksyon sa Ceres ug Humay-Humay Road, ug Sangi ug Bukana Road.
Samtang ang mga bisita nga moadto sa Municipal Cemetery sa Sityo Tugas, Barangay Gun-ob mahimong mo-parking sa ilang mga sakyanan daplin sa S. Osmeña Street, diin ipatuman ang one-side parking.
Adunay himuon nga mga exception alang sa senior citizens, buntis, ug persons with disabilities (PWDs) kinsa tugotan nga makasulod aron lang makapakanaug sa ilang pasahero .
Gipaabot ang kasarangan nga trapiko daplin sa Basak-Marigondon Road padulong sa pribadong sementeryo, ang Mactan Island Memorial Garden (MIMG). Adunay parking sulod sa MIMG.
Ang inner lane i-designate alang sa mga sakyanan nga padulong sa sementeryo, samtang ang outer lane magpabilin nga bukas sa trapiko padulong sa Lungsod sa Cordova ug Barangay Marigondon.
Gipaabot sab ang kasarangan nga trapiko palibot sa Haven of Peace Memorial Garden sa Barangay Mactan.
Walay ipatuman nga road closures apan ipakatap ang mga traffic enforcer aron maseguro ang hapsay nga dagan sa mga sakyanan.
Gipahinumdoman sa Lapu-Lapu City Police Office ang publiko nga ubay-ubay nga butang ang hugot nga gidili sulod sa sementeryo.
Naglakip kini sa mga pusil ug hait nga butang sama sa kutsilyo, cutter, ug spatula, mga ilimnon nga makahubog, mga binuhing mananap, gitara, kusog nga sound systems, mga butang nga daling masunog, sigarilyo ug, lighters. / DPC