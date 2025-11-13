Kausaban sa schedules sa Walk with Mary ipatuman

Gipahibalo sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu (BMSN) ang mga kausaban sa umaabot nga 461st Fiesta Señor sa Enero 2026.
Ibalhin sa Huwebes, Enero 15, imbes sa Biyernes ang Walk with Mary. Human sa Walk with Mary, ang imahen sa Santo Niño magpalabay sa gabii sa St. Joseph National Shrine sa Mandaue City alang sa Translacion.
Sa Biyernes, Enero 16, mobiyahe ang imahen paingon sa Nuestra Señora de Regla Shrine sa Lapu-Lapu City para sa ikaduhang overnight stay.
Sayong buntag sa Sabado, Enero 17, himuon ang fluvial procession. Ang Solemn Procession himuon sa hapon sa Sabado, Enero 17. Ang Visperas Mass ipahigayon sab sa gabii sa Sabado, Enero 17.
Gipasabot ni Fr. Jules Van Villa Almerez, OSA, ang tigpamaba sa BMSN, nga ang maong mga kausaban gihimo aron mahatagan og mas taas nga panahon ang mga deboto sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug kasikbit nga mga lungsod alang sa pagpamalandong ug pag-apil, ug aron mapadayon ang kahapsay.
Kaniadto daghan ang dili makaduol o makahalok sa imahen tungod sa mubo nga oras ug mga kalangay. Ang Pre-Fiesta Señor Activities magsugod sa Disyembre 27, 2025.
Ang Opening Salvo ug novena masses gikan sa Enero 8 hangtod Enero 16, 2026.
Ang kapistahan saulogon sa Enero 18, 2026, uban sa tema “In Sto. Niño We Are One.”
Ang opisyal nga Galleon, M/V Lite Ferry Ten sa Lite Shipping Corporation ug ang Hermano ug Hermana Mayores mao sila si Edgar Mary Sarmiento ug asawa nga si Jennifer Helen Weigel Sarmiento.
Ang Cebu City Police Office (CCPO) ug uban pang ahensiya sa seguridad magsugod sa Enero 8 hangtod Enero 23, Adlaw sa Hubo. Gidili ang dagkong backpacks ug gidasig ang paggamit og transparent bags.
Gidili ang pagdala og mahalong alahas, pitaka, ug dagkong butang aron malikayan ang pagpangawat.
Kalabot sa signal jammers, nagpaabot pa sa rekomendasyon sa Task Force Security. / EHP