Kawani sa DPWH temporaryo’ng dili mosul-ob sa ilang uniporme

Gitugotan na ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon ang mga kawani sa ahensiya nga mosulod sa trabaho nga dili na magsul-ob og uniporme taliwala sa mga isyu sa korapsyon kalabot sa anomaliya nga pagpatuman sa mga proyekto sa pagpugong sa baha.
Nagpagawas si Dizon og usa ka memorandum niadtong Septiyembre 9, 2025, nga nagtugot sa mga kawani nga dili magsul-ob sa ilang gireseta nga uniporme hangtod sa dugang pahibalo.
“All officials and employees of the DPWH are nevertheless expected to report for duty in appropriate and presentable attire at all times, in accordance with Civil Service Commission Circular No. 16, s. 2024 (Revised Dress Code for Government Officials and Employees), and in keeping with the standards of professionalism in public service,” matod ni Dizon sa iyang memo.
Sa usa ka lahi nga pahayag, niingon ang ahensiya nga ang maong mando tumong sab sa pagpanalipod sa mga empleyado gikan sa pagdaug-daog ug pagpanghasi kalabot sa padayong imbestigasyon sa giingong mga iregularidad sa mga proyekto sa pagpugong sa baha. / TPM / SunStar Philippines