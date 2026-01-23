Kawani sa gobyerno usa sa nawad-an og selpon

Nakuha pagbalik sa usa ka kawani sa gobyerno nga taga General Santos City ang iyang iPhone nga gikawat sulod sa usa ka mall sa dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa hapon, Enero 18, 2026, atol sa pagpahigayon sa Sinulog grand parade.
Matod ni alyas Rudy, 41 anyos, nga igo lang siyang nisaksi sa Sinulog apan sa iyang pagsulod sa usa ka mall, nawala na ang iyang selpon.
Ang maong selpon naapil sa 154 ka mga iPhone og Android phones nga gikompiskar sa mga sakop sa Cebu City Police Office (CCPO) atol sa gipahigayong ronda sa usa ka cellphone shop sa may dan Leon Kilat, Barangay Pahina Central niadtong Martes, Enero 20.
Matod ni Rudy nga nisuway siya og hangyo sa security sa mall nga makita ang mga CCTV camera nga naa ra sa iyang duol apan giingnan siya nga wala kini ni-function.
Dinhi na siya nangisog ug nagpaila nga naa siya sa nagtrabaho sa buhatan sa presidente isip special project ug diha pa nagkara-kara sa paglihok ang mga kawani sa maong mall nga masusi ang CCTV ug giingnan lang siya nga pahibaw-on kon duna nay kalambuan.
Iyang gitug-an nga daghan kaayo nga mahinungdanong dokumento sa iyang selpon nga maoy hinungdan nga nagtinguha siya nga mabawi kini.
“Nag-report ko og una sa mall security kay gusto nako ipa-check ang CCTV. Naa may CCTV sa akung atubangan ug naa pud sa akong kilid, pero wala gyuy nitabang sa ilaha mam kay kon wala pa ko nagpaila seguro. Mao to gitabangan ko nga mapaadto sa police station kay ipa-blotter ang incident,” matod ni Rudy.
Pagka Enero 20, niuli na sila sa General Santos City.
Apan nakakita siya sa social media nga dunay daghang cellphone nga nabawi sa kapulisan og dali niya nga gisusi ang mga hulagway niini ug tuod man iyang nailhan ang iyang selpon pinaagi sa logo niini sa likod.
Nakahukom siya nga mobalik sa Siyudad sa Sugbo aron iyang kuhaon ang selpon dungan sa pagpasalamat sa kapulisan.
“Hawod kaayo ang mga polis diri sa Cebu, dali nila nakuha ang daghang mga cellphone nga nakawat. Nagpasalamat kaayo ko kay nahatagan nila og hustisya ang mga nawalaan specially kay big celebration ang Sinulog,” sumala ni Rudy.
Padayong nanawagan ang CCPO sa mga tag-iya nga nawad-an og cellular phones sa pagbisita sa ilang buhatan aron susihon ang narekober nga mga unit.
Kagahapon sa alas 12 sa udto, 34 na lang ang nahabilin sanglit ang 120 ka mga cellphone nakuha na sa mga tag-iya. / AYB