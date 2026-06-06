Kawani sa Lapu makadawat og P3K Charter Day bonus

Makadawat og P3,000 nga bonus ang mga regular ug casual nga empleyado sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu isip kabahin sa pagsaulog sa ika-65 nga Charter Day sa siyudad.
Kini maoy gipahibawo ni Mayor Ma. Cynthia King-Chan atol sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Hunyo 3, 2026.
Gihimo ni Chan ang maong pahibawo sa dili pa ang maong pagsaulog, ug iyang gipasabot nga ang maong bonus magsilbing pormal nga pag-ila sa kakugi ug dedikasyon sa mga mamumuo sa lokal nga kagamhanan.
“There will be a P3,000 incentive for casual and regular employees,” matod ni Chan.
Bisan tuod og duna nay pundo nga gigahin alang sa maong bonus, ang kagamhanan sa siyudad wala pa mopagawas sa skedyul kon kanus-a kini iapud-apod.
Ubos sa Proclamation No. 1276, ang Hunyo 17 usa ka special non-working holiday sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, aron mahatagan og higayon ang mga residente nga makasalmot sa mga kalihukan sa Charter Day.
Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu magsaulog sa iyang anibersaryo sa charter matag Hunyo 17, aron handumon ang pagka gikan sa kanhi lungsod sa Opon ngadto na sa pagka-chartered city pinaagi sa Republic Act No. 3134, nga giluwatan ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia niadtong 1961.
Ang siyudad giilisan og ngalan sa pagpasidungog kang Datu Lapulapu, ang pamuno sa Mactan nga nabantog sa iyang kadaugan batok sa Portugees nga explorer nga si Ferdinand Magellan atol sa Gubat sa Mactan niadtong 1521. / April Vince Villacorta & Jasmine Mae Vergantiños / CNU Interns