Kawani sa Mandaue City Hall makadawat og P5K incentives

Giaprobahan sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpagawas sa P5,000 nga Performance Enhancement Incentive (PEI) alang sa mga empleyado sa ka-gam-hanan.
Kini human makompleto ang administrative guidelines ug subay sa mando ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Matod ni Konsehal Joel Seno, chairman sa Committee on Appropriation, Budget, and Finance, ang plano unta mao ang dungan nga pagpagawas sa PEI ug sa Service Recognition Incentive (SRI).
Apan wala kini madayon tungod kay wala pa mapirmahi ang mga guidelines niadtong panahona.
Giklaro ni Seno nga wala malakip ang PEI sa Administrative Orders No. 39 ug 40, hinungdan nga gipugngan una ang pagpagawas niini hangtod nga makompleto ang saktong awtorisasyon.
Nausab ang sitwasyon human opisyal nga napirmahan ang guidelines niadtong Disyembre 18, 2025.
Bisan pa man nga nahuman na ang katapusang sesyon sa konseho niadtong Disyembre 16, gipanigkamotan sa dakbayan nga madawat kini sa mga empleyado sa dili pa ang Disyembre 24.
Kon dili man gani mahuman ang pagproseso karong semanaha, posibleng madawat kini sa Enero 2026. “Labing menos inig abot sa Enero, duna na sa’y ma-dawat nga benepisyo ang mga empleyado,” dugang ni Seno.
Apan naningkamot ang accounting office nga maapas kini karong holiday season subay sa mando ni Mayor Ouano.
Ang PEI ihatag nga across the board, pasabot nga ang matag empleyado makadawat og P5,000.
Gipatin-aw ni Seno nga bisan duna’y evaluation ang matag departamento, gihimo kining patas. / ABC