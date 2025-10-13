Kawani sa munisipyo, kapuyo gipusasan atol sa buy-bust

Job order employee sa munisipyo sa San Francisco isla sa Camotes uban sa iyang kaipon ang napusasan sa gihimong anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Cebu Provincial Office alas 8:40 sa gabii, Domingo, Oktubre 12, 2025, sa Sityo Matnog, Barangay Santa Cruz.
Giila ang barangay nga drug cleared sa Lungsod sa San Francisco, Cebu.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa target sa buy- bust nga si alyas Yoyon, 43, laborer sa munisipyo sa San Francisco ug ang iyang kaipon nga si alyas Jannet, 45, usa ka mag-uuma.
Nasakmit sa mga operatiba ang 8 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa .24 gramos nga dunay estimated average market value nga P1,632 ug ang buy-bust money lakip na ang usa ka cellular phone. Ang mga nakuhang ebidensya anaa na sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang ang duha ka suspek gibalhog na sa temporary custodial facility sa maong buhatan.
Gipaubos sa case buildup ang target human makuha ang impormasyon gikan sa usa ka confidential informant.
Human ma-validate ang mga kasayuran, gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa PDEA Cebu Provincial Office uban sa San Francisco Municipal Police Station nga niresulta sa ilang pagkasikop.
Base sa data nga gipahibalo sa PDEA 7 nga si alyas Yoyon una nang nadakpan niadtong 2012 sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas apan nakagawas pagka 2018 human makapahimulos sa plea bargain.
Apan human nga nakagawas nibalik ni sa iyang naandan nga trabaho nga mao ang pagpamaligya sa ilegal nga drugas ug makabaligya siya og 10 gramos sa shabu matag semana.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa duha ka mga suspek. / AYB