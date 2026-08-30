Kawani sa munisipyo, nakuhaan og armas

Usa ka lalaki nga nagtrabaho sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Sibonga isip garbage collector ang nadakpan human nakuhaan og armas alas 4:08 sa hapon, Sabado, Agusto 29, 2026 sa sulod sa merkado publiko sa maong lungsod.
Ang nasikop giila nga si Jocel Bustamante, 34, taga Barangay Mangyan, lungsod sa Sibonga.
Nakuha sa mga sakop sa Sibonga Municipal Police Station ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 7 ka bala ug laing usa ka magazine nga dunay usa ka bala.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga usa ka concerned citizen ang nanawag sa ilang buhatan nagpahibawo nga dunay tawo nga nagdala og armas.
Dali nga miresponde ang mga polis ug ilang naabtan ang suspek hinungdan nga ila kining giposasan.
Gibutyag sa suspek nga nagdala-dala siya og armas tungod kay duna siyay kontra ug iya ning gamiton isip depensa sa kaugalingon.
Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun Illegal Possession of Firearmas ang atubangon sa suspek. / AYB