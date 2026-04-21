Kawani sa munisipyo sa Asturias nalanag sa tulingan, gitabang

Illustration by Yans Baroy
Duha ka empleyado sa Munisipyo  sa Asturias ang gitabang human giingong nalanag sa isda’ng tulingan.

 Kini maoy gikompirmar sa Rural Health Unit (RHU) sa Asturias.

 Saysay sa RHU nga nahi­tabo ang maong insidente niadtong Biyernes, Abril 17, 2026, human namalit ang maong mga empleyado og tulingan nga gisud-an sa paniudto.

 Sa lima ka mga empleyado nga nakakaon sa isda, tulo kanila ang nakasinati og simtomas sama sa pagpamuwa sa panit ug naglain ang paminaw sa lawas.

 Duha kanila ang nagpatambal ug dali nga gidala sa emergency room sa infirmary clinic.

Gihatagan og mild steroids ang duha ug human naalim, luwas na silang nakauli.

Subay niini, gipasidan-an sa mga doktor ang publiko nga sigurohon nga presko ang isda nga gikaon o ba kaha limpyo kini ug luwas sa bisan unsang kontaminasyon. /

