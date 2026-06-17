Kawasan Falls abli gihapon samtang himuon ang rehab

Magpabiling abli alang sa mga turista ang Kawasan Falls sa Badian taliwala sa gihimong major rehabilitation program sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo aron ayuhon ang mga bahin sa sikat nga ecotourism destination.
Gipahayag ni Governor Pamela Baricuatro niadtong Miyerkules, Hunyo 17, nga ipatuman sa probinsya ang rehabilitasyon pinaagi sa mga hugna o phases aron malikayan ang pagka-disrupt sa mga kalihukan sa turismo ug sa panginabuhian sa mga residente nga nagsubay sa maong atraksyon.
Imbis nga total closure, ang trabaho sa rehabilitasyon himuon “by phase” aron maseguro nga ang mga bisita makapadayon sa pagsud sa dapit sa luwas nga paagi samtang nagpadayon ang mga paningkamot sa pagpahiuli niini.
“Gusto namo nga limpyuhan ang lugar, kuhaon ang mga basura nga nabilin sa nangaging mga kalamidad ug sigurohon nga ang mga residente ug mga bisita magpabilin nga luwas,” matod ni Baricuatro.
Ang kagamhanan sa probinsya naggahin og P110 million alang sa four-component rehabilitation program, diin kadaghanan niini nasentro sa pag-ayo sa mga bahin sa Kawasan Falls nga naapektuhan sa nangaging mga kalamidad, ilabi na sa Bagyong Tino.
Uban sa mga prayoridad mao ang pagkuha sa mga dagkong bato ug mga basura nga nabanlas sa kusog nga baha ug karon natanggong na sa pipila ka bahin sa suba.
“Most of these are rehabilitation programs, but we will make sure to preserve the natural environment of Kawasan because after the typhoon, many stones were washed downstream and remain in the middle of the water channels,” ingon niya.
Gihatagan og gibug-aton ni Baricuatro nga ang pagpabilin sa natural nga palibot sa Kawasan samtang gisiguro ang kaluwasan sa publiko mao gihapon ang sentro sa paningkamot sa rehabilitasyon.
Ang Kawasan Falls, usa sa mga nag-unang atraksyon sa turismo sa Sugbo, nagdani og libu-libong lokal ug langyaw nga mga bisita matag tuig ug nagsilbing mahinungdanong tinubdan sa kita alang sa mga komunidad sa Badian. / April Vince Villacorta, CNU intern