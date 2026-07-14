Kawasan Falls luwas bisan sa report nga adunay mga cobra

Gipasalig sa Munisipyo sa Badian ngadto sa mga residente ug turista nga nagpabiling luwas ug bukas sa publiko ang Kawasan Falls bisan pa sa mga report sa pagpakita sa cobra sa maong tourist destination.
Sa advisory nga gipagawas sa Breathtaking Badian niadtong Hulyo 14, 2026, niingon ang Municipal Tourism Office nga ang Kawasan Falls usa ka protected natural tourist attraction nga natural nga puy-anan sa nagkalainlaing wildlife, lakip ang mga reptile.
“As a protected natural tourist attraction surrounded by forest and riverine ecosystems, the area serves as a natural habitat for various wildlife species, including reptiles,” mabasa sa pamahayag.
Ang advisory gipagawas human sa mga social media posts nga nanawagan sa pagbutang og warning signages aron
mapahimangnuan ang mga bisita bahin sa presensiya sa mga cobra.
Niingon ang tourism office nga nagpadayon ang ilang pakig-alayon sa mga ahensiya aron mapalig-on ang visitor safety measures ug ang pagbutang og dugang information ug warning signages sa mga importanteng bahin sa tourist site.
Gidasig ang mga bisita nga magpabilin sa mga gitakdang agianan ug viewing areas, likayan ang pagsamok o pagdakop sa bisan unsang wildlife, ug i-report dayon sa tourism personnel o accredited guides ang bisan unsang makitang bitin .
“Visitors are advised to stay within designated public areas and follow all tourism safety guidelines,” matod sa advisory.
Gisubli sab sa tourism office ang tambag sa Department of Health nga kon adunay snakebite, kinahanglan nga pakalmahon ang biktima, dili lihukon ang napaakan nga bahin kon mahimo, ug dad-on dayon sa labing duol nga ospital kay ang antivenom lamang ang epektibong tambal sa kala nga snakebite.
Gipasidan-an sab ang publiko nga dili mogamit og tourniquet, dili putlon o suyopon ang samad, ug dili magbutang og yelo o herbal nga tambal.
Gipahinumdoman sab sa Municipal Environment and Natural Resources Office (Menro) ang publiko nga panalipdan ang wildlife subay sa Republic Act No. 9147 ug likayan ang paghikap, pagdakop, pagpakaon o pagdaot sa mga ihas nga hayop.
“Remember: Observe. Respect. Protect. Leave only footprints and take only memories,” pahinumdom sa Menro. / Mi Kizziah Reeve A. Tantog / UP Cebu intern