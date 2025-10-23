Kawasan ‘nahubas’ fake news

Gikondinar sa Sangguniang Bayan (SB) sa Badian ang mga bakak ug malisyusong pahayag nga gipakaylap sa social media mahitungod sa Kawasan Falls.
Niadtong Biyernes, Oktubre 17, 2025, ang Lokal nga Panggamhanan sa Badian nisalikway sa mga sayop nga impormasyon nga nagtuyok sa social media nga nagpahibalo nga ang Kawasan Falls ug ang Badian Canyoneering site naguba o dili luwas human sa 6.9 magnitude nga linog sa Amihanang Cebu niadtong Septiyembre 30, 2025.
Human sa unom ka adlaw, usa ka public notice ang gipatik sa Facebook page sa Badian Tourism, ang “Breathtaking Badian” niadtong Huwebes, Oktubre 23.
Ginganlan sa Badian SB ang mga indibidwal o account holders nga giingong responsable sa pag-post o pag-share sa mga dili tinuod nga impormasyon.
1. Elsy Jore Imperial -Tabuelan, Cebu
2. Rotalia Cabotaje Oponda - Mandaue City
3. Alexan Alimbon Masangay - Davao City
4. Robinson Velasco Jr. - Mexico, Pampanga
5. Marlene Salazar Alejandro - Minglanilla, Cebu
Sa uwahing kalambuan sila si Imperial ug Masangay ang nangayo og pasaylo sa sayop nga impormasyon nga gi-post diha sa ilang social media account o page .
Matod sa konseho sa lungsod, ang maong mga post nakahatag og kadaot sa reputasyon sa Badian ug sa ilang industriya sa turismo, ilabi na sa internasyonal nga nailhan ang Kawasan Falls.
Ang mga opisyal sa Badian nitataw nga nagpabilin nga luwas ug maayong pagkadumala sa Kawasan Falls.
Ang SB Badian nidemanda og retraction ug sinulat nga pasaylo gikan sa mga tawo nga nagpataka og post sulod sa pito ka adlaw gikan sa pagpahibalo niini.
Gipasidan-an ang mga indibidwal nga kon dili sila motuman, sila ideklarar nga persona non grata ubos sa Municipal Ordinance 11, Series of 2023, ug mahimong mosangpot kini sa dugang legal o administratibong aksiyon. / CDF