Kawat sa convenience store nasulbad pinaagi sa CCTV

Cellular phone nga gi-charge lang sa charging booth sulod sa usa ka convenience store sa dalan Pelaez Barangay Kalubihan, Siyudad sa Sugbo ang gikawat sa usa ka libod-suroy alas 11:00 sa gabii, Dominggo, Oktubre 5, 2025.
Nadakpan hinuon dayon sa mga polis ang responsable nga giila nga si Rodolfo Cuisong Boyles, 43, taga Tipolo, Lungsod sa Ubay, Lalawigan sa Bohol apan kasamtangan nga nagpuyo sa dalan Pelaez.
Sa imbestigasyon sa Carbon Police Station nga samtang gi-charge sa biktima nga si Azhary Dimasigue, 36, taga Kimba Daruhan, Barangay San Roque, Siyudad sa Talisay ang iyang duha ka cellphone nga iPhone 11 balor P15,000 ug usa ka Oppo Reno 7 nga mokantidad sa P10,000 kalit lang kini nga nawagtang.
Dali nga gi-review ang kuha sa CCTV camera sa sulod sa maong convenience store ug dinhi ilang nakita nga gikuha kini sa suspek dayong gawas.
Nadakpan hinuon dayon sa biktima ang suspek ug nakuha sab ang iyang duha ka cellphone ug ila kining gi-turn over sa Carbon Police Station aron pasakaan og kasong pagpangawat.
Matod sa suspek nga iya unta nga ibaligya ang duha ka cellular phone aron ipalit og pagkaon ug nangayo siya og pasaylo sa biktima apan ang pasakaan gihapon siya og kasong pagpangawat. / AYB