‘Kawata’g’ igtatari, gipusposan-patay

Patay ang usa ka wala pa mailhing lalaki human gipusposan og hinulma nga semento tungod sa pasangil nga nangawat og manok igtatari sa Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Lungsod sa Consolacion mga alas 11:30 sa gabii, Dominggo, Septiyembre 6, 2026.
Gihulagway sa kapulisan ang biktima nga nagsul-ob og sleeveless shirt, maong skirt, dunay tattoo sa tuo nga paa, nakamanicure og sky blue, ug adunay uwat sa operasyon sa tiyan.
Hinuon, boluntaryong nitahan sa kapulisan ang suspek nga si Moises Cambis Jr., 52.
Sumala niya, natulog na unta siya sa iyang payag dihang nakamata siya sa kasaba sa iyang mga manok.
Pag-abot niya didto, nakita niya ang biktima nga gisulod sa puti nga sako ang usa sa iyang mga manok nga igtatari.
Gisuwayan niya kini pagpugong apan nagkaaway sila, hinungdan nga gihapak niya ang nawong sa biktima gamit ang dako nga gihulma nga semento.
Gidala pa ang biktima sa Eversley Child Sanitarium Hospital apan gideklarar nga patay na.
Kasamtangang gitanggong sa Consolacion Municipal Police Station ang suspek nga mag-atubang og kasong homicide. / JDG