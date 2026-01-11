Kawata’g igtatari sakpan, tungod sa paghut sa iro

Kawatan og manok igtatari nadakpan alas 10:30 sa gabii Biyernes, Enero 9, 2026 sa Purok 1, Barangay Mainit, dakbayan sa Naga.
Si Lloyd Clent Villegas Garbo alyas Recmar, 25, ulitawo nga taga Barangay Langub, lungsod sa Argao, gitanggong sa Naga Police Station samtang mag-atubang og kasong pagpangawat.
Si Kyle Alferez Fernandez, 21, nagpuyo sa nahisgutang lugar, maoy nireklamo batok kang alyas Recmar.
Narekober gikan sa suspek ang abuhon nga manok igtatari nga kantidad og P3 mil.
Si Police Master Sgt. Ariel Yap, imbestigador sa Naga Police Station, mibutyag nga naaktuhan sa tag-iya ang suspek nga gidagan ang manok nga gisulod sa sako. Tungod niini, nahitabo ang ginukdanay.
Apil sa migukod ang mga silingan og nadakpan ang suspek, nga nag-roving sa mga polis nga nag-roving sa dapit. Matud ni Yap, nga nagmata pa ang tag-iya sa manok atol sa hitabo.
"Nipaghot daw pag maayo ang ilang iro mao to gisusi nakit-an nila ang suspek nga misulod sa manok sa gidalang sako," dugang ni PMSG Yap.
Tungod niini, gigukod nila ang suspek dungan sa pagpangayog tabang sa mga silingan.
Wala gisalikway sa kapulisan ang posibilidad nga adunay kauban ang suspek, sanglit layo kaayo ang iyang pinuy-anan apan naabot kini didto.
Ang suspek niangkon nga mipuyo sa iyang kabanay sa Naga.
Gisubay pa sa kapulisan ang background sa suspek. / GPL