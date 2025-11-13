‘Kawata’g’ manok dakpan, kay gi-post sa Facebook

Nadakpan ang usa ka gidudahang kawatan nga nangawat og mga mahalong manok igtatari gikan sa usa ka farm alas 5:00 sa kaadlawon niadtong Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025, sa Purok 4, Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo dihang gi-post sa social media.
Ang nagreklamo mao si John Patrick Pono, 37, ang tag-iya sa Native Warrior Game Farm sa maong dapit.
Gipahibalo niya ang kapulisan nga alas 6:00 sa buntag nga dihang manglawog na unta siya, nabantayan niya nga nahanaw ang iyang mga fighting cocks nga mokabat ang tanan sa P80,000.
Gipusasan si alyas Ford, 27, taga Brgy. Mambaling, Dakbayan sa Sugbo ug gitanggong sa Toledo Police Station ug mag-atubang sa kasong pagpangawat.
Pagka alas 8:00 sa buntag sa samang adlaw, usa ka concerned citizen ang nag-post sa Facebook kabahin sa usa ka wala mailhing lalaki nga namaligya og manok igtatari sa Barangay Ibo, Toledo City.
Ang maong lalaki nagdala og sako nga gisudlan sa mga manok nga gibaligya.
Tungod niini, ang kapulisan sa Toledo daling niadto sa ma-ong dapit.
Apan sa pag-abot sa kapulisan, ang suspek kalit nga nahanaw.
Gihimo ang hot pursuit operation ug nadakpan ang suspek ug nabawi sa iyang possession ang usa ka manok igtatari ug usa ka sako nga gisudlan. / GPL