‘Kawatan’ mikatkat sa atop, nabulasot-patay

Gikaluhaan og malas ang giila nga kawatan nga nisaka sa atop sa storage room sa tunghaan diin unta siya moagi apan nahulog ug naparok ang ulo sa sementado nga salog hinungdan sa iyang kamatayon.
Ang insedente nahitabo sa DAS National High School, Barangay Das, Dakbayan sa Toledo ug napalgan ang lawas sa alas 8:30 sa buntag, Martes, Agusto 26, 2025.
Giila ang namatay nga si Leopoldo Olayvar alyas Arnel, hingkod, taga Purok Daspo, Siyudad sa Toledo.
Base sa nakuha nga impormasyon ni Police Senior Master Sgt. Ramonito Canasa, imbestigador sa Toledo Police Station, nga ang staff sa maong tunghaan nga si Dennis Patalinghug maoy unang nakakaplag sa lawas sa usa ka lalaki nga nagbuy-od.
Gihulagway nga nagkadugo ang ulo sa namatay ug gipahibalo ang kapulisan.
Asoy ni Canasa sa Superbalita Cebu nga katapusang nakit-an nga buhi si Olayvar sa iyang silingan nianang kaadlawon nga nipalit og sigarilyo sa tindahan.
Gidudahan nga nikatkat sa atop si Olayvar aron didto siya moagi kay ang atop nabuslot nang daan sa dihang natumbahan sa dakong punoan sa kahoy atol sa nilabay nga bagyo.
Makita sa trusses sa kisame nga nasangit pa ang t-shirt ni Olayvar.
Nasayran sab nga niadtong miaging buwan, gisulod og kawatan ang storage room sa tunghaan ug nasakpan si Olayvar nga maoy nangawat sa mga gamit pinaagi sa nabuslot sa atop.
Sigon sa mga nakaila sa namatay nga nagumon sab siya sa ginadiling drugas. / GPL