Kawatan misaka og 2 ka balay, sikop

Nasikop sa gilusad nga follow-up sa mga sakop sa Labangon Police Station 10 ang 30-anyos nga lalaki nga giingong nisaka ug nangawat sa duha ka balay sa managlahi nga village sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Nahitabo ang insidente niadtong hapon sa Dominggo, Septiyembre 27, 2026, sa Barangay Tisa.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Labangon Police Station 10, ang suspek nga giila sa alyas Melvin, residente sa Doña Maria Village 1, Barangay Punta Princesa, unang nisulod sa balay nga giabangan sa 47-anyos nga IT manager sa usa ka village sa Tisa.
Gikuha niini ang cellphone, tulo ka one-dollar bill, usa ka five-riyal bill, tulo ka one-riyal bill, usa ka bag, pitaka nga adunay P1,300 ug mga importanteng dokumento.
Wa pa matagbaw, nibalhin ang suspek sa laing village sa Punta Princesa diin iyang gisulod ang balay sa 43-anyos nga babaye.
Malampuson sab niyang nakuha ang usa ka pares nga sapatos nga nagkantidad og P3,800, Missha Foundation nga P2,000, iPad 9th Generation nga nagkantidad og P43,000, iPhone charger nga P4,500 ug uban pang mga butang.
Sa pagkadiskobre sa mga biktima nga gilungkab ang ilang gipuy-an, nagpa-blotter sa Labangon Police Station.
Dali sab nga nilusad og follow-up investigation ang kapulisan ubos sa pagpangulo ni Police Captain Meryl Causin ug nailhan ang suspek.
Pagka alas 3:30 sa hapon niadtong Lunes, Septiyembre 28, 2026, nadakpan sa mga polis ang suspek sa iyang gipuy-an sa Barangay Punta Princesa.
Nabawi sa kapulisan ang pipila sa mga butang nga gikawat gikan sa mga biktima, gawas sa iPad nga nagkantidad og P43,000 ug uban pang mahalong kabtangan. Giandam na ang kasong robbery batok sa suspek. / AYB