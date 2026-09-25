'Kawatan' na-trap sa kisame, sikop

Napakyas sa pag-ikyas ug na-trap sa kisame sa usa ka panimalay ang usa ka lalaki alas 3:20 sa hapon, Huwebes, Septiyembre 24, 2026, sa Sityo Lourdes, Barangay Poblacion, Lungsod sa Liloan.
Ang suspek giila nga si Jorge Malagar Quirol, 44 anyos, ulitawo, nagpuyo sa Purok Banagbanag, Sityo Bajac, Barangay Poblacion sa maong lungsod, ug kasamtangang gitanggong sa Liloan Police Station samtang nag-atubang sa kasong Qualified Trespass to Dwelling.
Ang panimalay gipanag-iya sa S.E.A. Olympus Marketing, Inc. ug girepresentahan sa Property Manager nga si Rose Anne Nuñez Dela Rama, 25 anyos, taga Ibabao-Estancia, Dakbayan sa Mandaue kinsa maoy ni-report sa insidente ngadto sa kapulisan.
Giingong nangayo og pakitabang si Dela Rama nila ni Patrolman Jeff Vallega ug Patrolman Marwin Patrocinio human niya namatikdan ang suspek nga nisulod sa balay nga walay pananghid.
Pag-abot sa mga polis sa lugar, ilang nakita nga nitago ang suspek didto sa kisame. Diha-diha ila kining giposasan ug gidala sa police station.
Nasayran nga walay nakuha nga mga butang ang suspek.
Gibutyag ni Dela Rama nga ang tuyo niini mao ang mga kable sa kuryente apan walay bisan unsang wire nga narekober sa kapulisan sa iyang pagkasikop.
Gisubay na karon sa kapulisan kung aduna ba pay mga kauban ang suspek. / GPL