Kawatan naabtan sa tagbalay, miikyas, nagukdan sa polis

Wala makalayo ang usa ka 28-anyos nga lalaki human nisulod ug nangawat og selpon sa usa ka boarding house sa Barangay T. Padilla, Dakbayan sa Sugbo niadtong Mayo 10, 2026.
Ang suspek giila sa alyas nga Reno, dunay live-in partner, walay trabaho, residente sa maong barangay, ug napasakaan na siya og kasong Robbery.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Parian Police, niingon ang 21-anyos nga biktima nga si alyas Jepjep nga pag-uli niya sa boarding house uban sa iyang uyab, nakit-an nila nga guba na ang padlock ug abli na ang ilang kuwarto.
Matod pa sa biktima, kalit nigawas ang suspek gikan sa sulod sa kuwarto dala ang usa ka shoulder bag nga adunay sulod nga P1,000 nga kuwarta ug selpon nga nagkantidad og P8,000, ug dayon nidagan.
Gigukod sa biktima ang suspek ug naalerto ang mga polis nga naka-duty sa usa ka outpost sa T. Padilla Street, hinungdan nga niapil sa paggukod ang mga polis nga sila si Patrolman Joey Angelo Alvarez ug Patrolman Joecyl Cabilla, nga niresulta sa dayon nga pagkadakop sa suspek.
Apan nanghimakak ang suspek ug niingon nga dili siya ang nangawat sa selpon, kundili ang iyang kauban nga bag-o pa niya nakaila.
Matod niya, wala siya magdahom nga kawatan diay kini.
Gipangatarungan sab niya nga nidagan siya kay nagtuo siya nga adunay curfew. / JDG